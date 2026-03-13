Hawks consiguen su octava victoria consecutiva al vencer 108-97 a los Nets

Jalen Johnson anotó 21 puntos, capturó nueve rebotes y repartió nueve asistencias, Zaccharie Risacher sumó 19 unidades y los Hawks de Atlanta vencieron el jueves 108-97 a los Nets de Brooklyn para ampliar a ocho partidos la racha de victorias vigente más larga de la NBA.

Nickeil Alexander-Walker agregó 18 tantos y CJ McCollum aportó 14 para Atlanta, que inició la racha con un triunfo sobre Brooklyn el 22 de febrero. Los Hawks subieron al octavo puesto de la Conferencia Este, a juego y medio de Toronto, que es séptimo.

Josh Minott logró un récord personal de 24 puntos para los Nets, que han perdido 12 de 14. Brooklyn no contó con su máximo anotador, Michael Porter Jr., quien tiene un esguince en el tobillo derecho.

Los Nets tomaron ventaja de 83-82 al inicio del cuarto periodo, antes de que McCollum anotara seis puntos durante una racha de 10-0 de los Hawks. Brooklyn no volvió a acercarse a menos de cuatro puntos el resto del camino.

Atlanta se fue al descanso con ventaja de 57-50. Johnson anotó 14 puntos en la segunda mitad.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes