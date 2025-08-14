Equipos de NFL pintarán mensajes de justicia social en las zonas de anotación

La NFL continúa con su mensaje de justicia social en el campo por sexta temporada consecutiva.

Los 32 equipos presentarán un mensaje en la zona de anotación de su elección en cada partido en casa a lo largo de la temporada, seleccionando entre cuatro opciones: "Acabar con el Racismo", "Detener el Odio", "Elegir el Amor" o "Inspirar el Cambio". Una vez más, "Se Necesita de Todos" estará grabado en la zona de anotación opuesta para todos los partidos. El único cambio respecto a 2024 es que "Inspirar el Cambio" reemplaza a "Votar".

Estos mensajes complementarán otras campañas con causas de la liga, como Salute to Service y Crucial Catch, que también aparecerán en las zonas de anotación durante semanas elegidas durante la temporada.

“Estamos trabajando mano a mano con los jugadores, y junto a nuestros clubes, para amplificar las voces de los jugadores y subrayar lo que es más importante para ellos. Durante décadas, la NFL y sus jugadores han sido una fuerza unificadora en la cultura y sociedad estadounidense que reúne a personas de todas las culturas y orígenes para disfrutar del deporte más popular de Estados Unidos”, dijo Anna Isaacson, vicepresidenta sénior de responsabilidad social de la NFL, a The Associated Press.

"Este es un honor y una responsabilidad que la liga toma en serio, por lo que invertimos activamente en programas fuera y dentro del campo que promueven la unidad".

La liga usará "Acabar con el Racismo" junto con "Se Necesita de Todos" en la parte trasera de las zonas de anotación para todos los partidos internacionales por segunda temporada consecutiva.

El campeón vigente del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia, presentará "Elegir el Amor" para su partido inaugural el 4 de septiemnre de la temporada contra los Cowboys de Dallas, juego que da inicia el calendario de la NFL. Rotarán los cuatro mensajes aprobados por la liga en las zonas de anotación a lo largo de la temporada.

"Elegir el Amor" se introdujo por primera vez en 2022 y ha sido adoptado por los Bills tras un tiroteo que mató a diez personas en un supermercado de Buffalo.

“Elegir el Amor sigue resonando en toda la liga. Se ha convertido en un mensaje unificador de sanación y esperanza, uno que muchos jugadores continúan usando voluntariamente en las calcomanías de sus cascos”, expresó Isaacson.

Los jugadores nuevamente tendrán la opción de mostrar uno de los cinco mensajes en sus cascos esta temporada.

Desde 2017, la NFL ha proporcionado más de 460 millones a docenas de socios de subvenciones y cientos de organizaciones comunitarias a través de su iniciativa Inspirar el Cambio, ayudando a beneficiar a comunidades necesitadas. Inspirar el Cambio ha apoyado a más de 650 organizaciones sin fines de lucro y 2,100 jugadores y exjugadores, igualando subvenciones enfocadas en mentoría, desarrollo laboral e inseguridad alimentaria.

