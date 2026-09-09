Puntos de la Ryder Cup para estadounidenses solo disponibles en 2027 con nuevos criterios

El equipo de Estados Unidos está cambiando los criterios de clasificación para la Ryder Cup por tercera vez consecutiva, al anunciar el miércoles un sistema basado por completo en puntos que solo se pueden obtener durante el año previo a los partidos de 2027 en Irlanda.

La clasificación comenzará en The American Express, el torneo inaugural de la temporada en California, y terminará con el segundo evento de la postemporada en el BMW Championship en Liberty National, en Nueva Jersey.

Los seis mejores jugadores por puntos se clasificarán automáticamente para el equipo, y Jim Furyk hará seis elecciones del capitán después del Tour Championship, que cierra la temporada.

“He trabajado diligentemente con nuestro equipo y me complace implementar un nuevo proceso de clasificación para el equipo de Estados Unidos de la Ryder Cup 2027. Contamos con una mezcla excepcional de veteranos y estrellas emergentes, y este sistema nos ayudará a identificar a los jugadores más fuertes en septiembre de 2027”, afirmó Jim Furyk en un comunicado.

Lo diferente de este sistema es que ya no basa los puntos en el dinero oficial del PGA Tour.

Eso estaba en la mente de Furyk en el PGA Championship en mayo, cuando habló no solo de los fuertes aumentos en el dinero, sino del contraste entre los eventos emblemáticos y todo lo demás.

“Todo funciona en torno al dinero. Las bolsas están tan desajustadas. El papel del (dinero) en el golf y en el tour ha cambiado tanto el panorama en los últimos cinco años, y por eso realmente necesitamos analizar una evaluación justa de cómo identificar algunas simulaciones”, comentó en mayo Furyk.

Ahora hay una lista de distribución de puntos que otorga 3.000 puntos a los ganadores de los majors, 2.850 puntos al ganador de The Players Championship, 2.250 puntos a los ganadores de los eventos emblemáticos y de los dos torneos de la postemporada, y 1.500 a los eventos regulares del PGA Tour.

Los eventos emblemáticos, con sus campos fuertes, siguen ofreciendo una ventaja. Por ejemplo, el décimo puesto en un evento emblemático vale 342 puntos, en comparación con 228 puntos por el décimo puesto en un evento regular.

El otro cambio significativo es el inicio. Antes, los estadounidenses podían sumar puntos por los majors y por The Players Championship en la temporada previa a un año de Ryder Cup. Esos puntos equivalían a los de un evento regular del PGA Tour en un año de Ryder Cup.

Los jugadores no pueden obtener puntos en eventos de campo alterno.

La Ryder Cup se disputará del 17 al 19 de septiembre de 2027 en Adare Manor, en Irlanda. Europa ha ganado las dos últimas veces, y Luke Donald intentará convertirse en el primer capitán en ganar tres seguidas.

La clasificación de Europa se mantiene en gran medida sin cambios y los jugadores comenzaron a sumar puntos hace dos semanas en el British Masters. Donald también cuenta con seis elecciones del capitán.

El uso del dinero se introdujo por primera vez en la clasificación de Estados Unidos por Paul Azinger para los partidos de 2008, un cambio clave porque antes los puntos solo se otorgaban a los 10 mejores en un PGA Tour que estaba atrayendo a jugadores internacionales. Pero eso fue mucho antes de la llegada de LIV Golf, que provocó un aumento repentino del dinero en premios y de eventos de élite para los mejores jugadores, con bolsas de 20 millones de dólares.

En el nuevo sistema, los jugadores que superen el corte recibirán puntos. Para el evento por equipos del Zurich Classic of New Orleans, los puntos se otorgarán únicamente a los equipos que tengan a dos estadounidenses elegibles.

___

Vea aquí la cobertura completa de golf de AP