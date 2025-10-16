¿Puede Bryce Harper volver a ser élite? Presidente de Filis expresa dudas

Bryce Harper cumplió 33 años el jueves. Pero la celebración para el pelotero, quien también está festejando el nacimiento reciente de su cuarto hijo, podría no extenderse mucho dentro de las instalaciones de los Filis.

El OPS de Harper, de .844, fue su más bajo desde 2016 y su promedio de .261 fue el peor que haya tenido desde 2019, lo que llevó al presidente de operaciones deportivas de los Filis, Dave Dombrowski, a analizar si el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional puede volver a su forma anterior, en momentos en que le restan seis temporadas a su contrato de 13 años y 330 millones de dólares.

"Él sigue siendo un jugador de calidad. Sigue siendo un jugador de calibre del Juego de Estrellas", dijo Dombrowski el jueves. "No tuvo una temporada de élite como en el pasado. Supongo que simplemente descubriremos si se convierte en élite o si continúa siendo bueno".

Ese informe de exploración podría resultar doloroso para un jugador que en 2022 ayudó a llevar a los Filis a los playoffs por primera vez en 11 años. Harper se perdió un mes esta temporada mientras se recuperaba de una lesión de muñeca.

Pegó tres hits en 15 turnos al bate sin carreras impulsadas durante la derrota en cuatro juegos ante los Dodgers en la serie divisional de la Liga Nacional.

"¿Puede volver a subir al siguiente nivel? Realmente no sé la respuesta", dijo Dombrowski. "Él es quien dictará eso más que nadie. No creo que esté contento con el año que tuvo. De nuevo, no fue un mal año. Pero cuando piensas en Bryce Harper, piensas en élite, piensas en uno de los diez mejores peloteros y no creo que encaje en esa categoría".

Harper se mudó del jardín derecho a la primera base tras la cirugía Tommy John en noviembre de 2022.

"Creo que está muy motivado para tener la mejor temporada de su carrera el próximo año", consideró el manager Rob Thomson.

"Lo que me gustaría ver es que simplemente sea él mismo, que no trate de hacer demasiado", agregó. "Realmente tendría que enfocarse en golpear la pelota hacia el otro lado. Cuando se mantiene sobre la pelota, es un gran bateador. Creo que simplemente se mete en la mentalidad de que intenta hacer demasiado porque sabe que es Bryce Harper".

En busca del primer título de Filadelfia desde 2008, Dombrowski tiene una nómina que incluye varios agentes libres potenciales y destacados. No necesariamente siente presión por un cambio radical.

"¿Necesitamos más cambios? Ganamos 96 juegos", dijo Dombrowski.

