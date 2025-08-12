PSG refuerza su defensa con el fichaje de Illia Zabarnyi de Bournemouth

El Paris Saint-Germain anunció el martes la adquisición del defensor ucraniano Illia Zabarnyi procedente del Bournemouth de la Liga Premier, con un contrato de cinco años que tendría un valor de 63 millones de euros (76 millones de dólares).

Zabarnyi, un central de 22 años, se une a los campeones de Europa después de dos años y medio en Bournemouth, cuya zaga ha sido desmantelada este verano. Dean Huijsen, otro central, fichó con el Real Madrid y el lateral izquierdo Milos Kerkez pasó a Liverpool.

Sin embargo, esas ventas le generaron a Bournemouth 172 millones de euros (alrededor de 150 millones de libras esterlinas).

Zabarnyi competirá por un lugar en la defensa del PSG junto al brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho.

“Estoy muy feliz de unirme al Paris Saint-Germain. Estoy aquí para dar todo lo que tengo en el campo y estoy ansioso por debutar y conocer a los aficionados”, dijo Zabarnyi.

No entró en la convocatoria para el partido de la Supercopa de la UEFA del miércoles contra Tottenham, campeón de la Liga Europa aunque podría tener acción cuando el PSG comience la defensa de su título de la Ligue 1 contra el Nantes el domingo.

Zabarnyi, quie suma 49 partidos con la selección de Ucrania y anteriormente jugó para el Dínamo de Kiev, podría desafiar directamente al veterano capitán Marquinhos.

Se trata del segundo gran fichaje del PSG en el mercado de pases después de que el arquero Lucas Chevalier se uniera desde el Lille por una tarifa reportada de poco más de 40 millones de euros, en medio de informes de que el titular Gianluigi Donnarumma dejará el club a pesar de una sobresaliente actuación la temporada pasada.

Uno de los porteros suplentes del PSG es el ruso Matvei Safonov, quien fue incluido en la convocatoria para enfrentar a Tottenham.

