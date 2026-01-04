PSG vence 2-1 a París FC en el derbi de la capital francesa después derrota de Marsella en casa

El campeón defensor Paris Saint-Germain se mantuvo a un punto detrás del sorprendente líder de la Ligue 1, Lens, después de vencer 2-1 al Paris FC el domingo en el primer derbi de la capital en la liga masculina francesa desde 1990.

Los delanteros estrella Désiré Doué y Ousmane Dembélé anotaron para el PSG.

El inconsistente Marsella ahora está ocho puntos detrás de Lens en el tercer lugar después de perder 2-0 en casa contra el Nantes más temprano el domingo.

El derbi de París se llevó a cabo en el estadio Parc des Princes del PSG, que está a solo 44 metros de donde el PFC juega sus partidos en casa en el Stade Jean Bouin desde que se mudó allí esta temporada.

El PSG desperdició un par de buenas posiciones de gol con pases demasiado intrincados antes de que Doué anotara justo antes del descanso, aprovechando un pase y elevando el balón sobre el hombro derecho del portero Kevin Trapp desde cerca del punto de penalti.

Willem Geubbels igualó desde el punto de penalti a los 51 minutos después de que Illia Zabarnyi cometiera una falta que resultó en un penalti. Pero el PSG recuperó la ventaja dos minutos después cuando Dembélé cortó desde la derecha y su disparo desviado venció a Trapp, un ex portero del PSG.

Dos tarjetas rojas y una derrota

Marsella tuvo dos jugadores expulsados en una actuación desastrosa que enfureció al entrenador Roberto De Zerbi.

El italiano ha intentado mejorar la mentalidad y la concentración del equipo desde que asumió el cargo la temporada pasada, pero nuevamente lamentó las mismas deficiencias.

“Necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Si jugamos este tipo de partido, si no mostramos más deseo de ganar, obtenemos lo que merecemos, que no es mejor que el tercer lugar”, dijo. “Comenzamos el partido mal, incluso con 11 contra 11, faltando energía, faltando lo que se necesita para jugar”.

Pierre-Emerick Aubameyang entró directamente en la alineación titular de Marsella, a pesar de haber jugado recientemente para Gabón en la Copa Africana de Naciones.

Los aficionados de Marsella guardaron un minuto de silencio antes del partido en el Stade Velodrome en memoria del exentrenador de Marsella, Jean-Louis Gasset, quien falleció el 26 de diciembre a los 72 años. Gasset tuvo un breve período a cargo de Marsella en 2024.

Después de que a Nantes se le anuló un gol temprano por fuera de juego tras una revisión de video, el centrocampista de Marsella, Arthur Vermeeren, recibió una tarjeta roja directa en el minuto 26 por una entrada tardía sobre el portero Anthony Lopes.

Cinco minutos después, el defensor Fabien Centonze dio la ventaja a Nantes cuando remató tras un disparo de Matthis Abline que el portero Geronimo Rulli había salvado.

La tarde de Marsella empeoró cuando el centrocampista Bilal Nadir recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado en el minuto 56 por una falta sobre Deiver Machado desde atrás cerca de la línea de medio campo.

El nuevo fichaje Rémy Cabella selló la victoria para el Nantes, que ocupa el puesto 16, con un penalti tardío.

Otros partidos

El suplente Noam Obougou anotó un gol ganador tardío cuando Le Havre venció a Angers 2-1 para alejarse de la zona de descenso.

Le Havre se adelantó con el delantero de 19 años Kenny Quetant y Louis Mouton igualó en la segunda mitad.

El Metz, que ocupa el último lugar, empató 1-1 en Lorient.

El defensor Sadibou Sané adelantó al Metz en la primera mitad y Bamba Dieng consiguió un punto para Lorient con un cabezazo en la segunda mitad tras un centro de Pablo Pagis.

El imponente delantero Ludovic Ajorque anotó con un gol de tacón tras un centro cuando Brest venció a Auxerre 2-0.

Lens ganó 3-0 en Toulouse el viernes.

