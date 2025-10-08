Problemas de Chiefs con infracciones continúan en derrota ante Jaguars

Los Chiefs ganaron 11 partidos por un margen de apenas un touchdown o un gol de campo la temporada pasada, una gran razón por la que terminaron en el Super Bowl por tercer año consecutivo.

De sus tres duelos definidos por ese margen en la presente campaña, Kansas City los ha perdido todos.

La diferencia entre ganar y perder en la NFL es pequeña, como suele decir el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. Y a menudo esa diferencia se reduce a las cosas más pequeñas, como las penalizaciones.

Eso fue evidente el lunes por la noche en Jacksonville, donde los Chiefs fueron sancionados tantas veces que el linebacker Drue Tranquill dijo que sentía como si hubiera pañuelos amarillos en el campo en cada jugada.

No estaba muy lejos de la realidad. Los Chiefs fueron penalizados 13 veces para 109 yardas en la derrota por 31-28.

"Si estoy de acuerdo con ellas o no, no importa. Las marcaron", dijo Reid. "Tienes muchos castigos, pierdes posición en el campo, puedes superar a tus rivales en estadísticas, pero no importa. Lo que importa es el marcador".

En contraste, los Jaguars fueron penalizados cuatro veces para 25 yardas.

¿Cuál fue la otra vez en las últimas cuatro temporadas en la que un equipo fue castigado al menos nueve veces para 84 yardas más que su oponente? Los Chiefs en 2023, cuando jugaron contra Jacksonville.

Dos penalizaciones anularon largos regresos en equipos especiales. Otra ocurrió después de que Harrison Butker inexplicablemente sacó el balón del terreno con una patada luego que los Chiefs recorrieron 86 yardas para el touchdown de la ventaja con 1:45 minutos por jugar.

Y otra se marcó a Chamarri Conner para anular una intercepción de Bryan Cook en la zona de anotación. En su lugar, ello preparó a Jacksonville para el eventual touchdown de la victoria.

De hecho, los Chiefs fueron sancionados por sujetar defensivamente en esa jugada también. Trevor Lawrence fue derribado por su propio liniero, se levantó, evadió a la defensa y anotó con 23 segundos restantes; los Jaguars rechazaron el castigo.

"Hemos ejecutado las jugadas en ciertos momentos del partido y nos hemos visto muy bien y luego nos arruinamos con penalizaciones y errores e intercepciones y balones sueltos o lo que sea", dijo el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes. "Es sólo que nos hemos hecho eso a nosotros mismos todo el año. Ha sido un tipo aquí o allá en esta liga".

Sí, la intercepción de 99 yardas que Mahomes lanzó durante el encuentro fue devastadora. También lo fue la incapacidad de los Chiefs para evitar que Lawrence corriera para grandes ganancias de yardas. Pero los Chiefs tuvieron la oportunidad de ganar con menos de dos minutos por jugar.

En cambio, un equipo que ganó sus 17 duelos decididos por ocho puntos o menos desde la Semana 17 de la temporada 2023 hasta el final de la campaña pasada perdió su tercer encuentro consecutivo de este tipo en esta temporada. Y ahora, los Chiefs llevan un récord de 2-2 a otro enfrentamiento difícil con los Lions de Detroit, el domingo por la noche en el Arrowhead Stadium.

"Tenemos que hacerlo mejor", dijo Mahomes simplemente. "Ya hemos perdido demasiados partidos. Tenemos que encontrar una manera de ser mejores".

Qué funciona

La ofensiva de los Chiefs ha encontrado su ritmo desde el regreso de Xavier Worthy tras una lesión en el hombro hace dos semanas. Mahomes lanzó para 318 yardas contra los Jaguars, y Kansas City acumuló 158 yardas por tierra.

Qué falta

Esfuerzo. Ya sea con jugadores ofensivos qye se rindieron en la intercepción de Devin Lloyd de Jacksonville o el tackle defensivo Chris Jones que se quedó parado, esencialmente aceptando la jugada libre, cuando Lawrence anotó el touchdown decisivo, los Chiefs mostraron una alarmante falta de esfuerzo en demasiadas jugadas el lunes por la noche.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.