Presidente de la CAF defiende decisión de quitarle a Senegal el título de la Copa Áfricana

El presidente del organismo rector del fútbol africano defendió su integridad e imparcialidad después de que el gobierno de Senegal pidiera una investigación internacional sobre “presunta corrupción” en la organización, tras despojar al país de su título de la Copa Africana de Naciones.

Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), intentó explicar el miércoles la decisión adoptada por su comité de apelaciones el martes, que determinó que Senegal había perdido por incomparecencia la final de enero al abandonar el terreno de juego, convirtiendo su victoria 1-0 en la prórroga en un triunfo administrativo 3-0 para Marruecos, la nación anfitriona.

“El comité disciplinario de la CAF tomó una decisión. El comité de apelaciones de la CAF adoptó una postura totalmente distinta. Y me han dicho que Senegal va a apelar, lo cual es muy importante”, afirmó Motsepe en un video publicado en el sitio web de la CAF. “Acataremos y respetaremos la decisión que se tome al más alto nivel”.

Motsepe señaló que los miembros de los comités disciplinario y de apelaciones de la CAF se eligen a partir de nombres propuestos por cada una de sus 54 asociaciones miembro.

“Si se observa la composición de esos órganos, reflejan a algunos de los abogados y jueces más respetados del continente”, indicó. “Son personas íntegras y con trayectoria. ... la independencia se refleja en las decisiones que tomaron ambos órganos”.

Decisiones contrastantes

La junta disciplinaria de la CAF impuso en enero multas por más de un millón de dólares contra las federaciones senegalesa y marroquí en conjunto. Dictó suspensiones contra el entrenador de Senegal y varios jugadores. Pero no intervino en el resultado de la final.

El comité de apelaciones de la CAF determinó el martes que Senegal perdió por incomparecencia la final del 18 de enero al abandonar el terreno de juego sin la autorización del árbitro, y que, en consecuencia, Marruecos debía recibir una victoria 3-0.

La mayor parte del equipo de Senegal se retiró durante casi 10 minutos mientras aficionados senegaleses se enfrentaban con el personal de seguridad detrás de una de las porterías, en protesta por un polémico penal señalado a favor de Marruecos después de que se anulara un gol de Senegal. Los jugadores regresaron, Marruecos falló el penal y Senegal ganó el partido al marcar en la prórroga.

El legado de la CAF

“Lo que ocurrió en esa final socava el buen trabajo que la CAF ha realizado durante muchísimos, muchísimos años para garantizar que haya integridad, que haya respeto, que haya ética, que haya gobernanza, así como credibilidad en los resultados de nuestros partidos de fútbol”, manifestó Motsepe, quien sostuvo que los incidentes en la final habían dejado al descubierto el trabajo que la CAF estaba realizando para abordar la sospecha y la desconfianza.

“Es un tema de legado. Cuando me convertí en presidente, una de las principales preocupaciones era la imparcialidad, la independencia y el respeto a los árbitros y a los comisarios de partido, y se ha hecho mucho, mucho buen trabajo”, expresó. “Que sigan existiendo sospechas se debe a que es un tema de legado; es algo que ha estado ahí durante muchísimos, muchísimos años y lo abordamos de manera constante porque eso es de importancia crítica”.

Senegal apela

La federación senegalesa de fútbol dijo que apelará la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza, y el gobierno de Senegal arremetió contra lo que calificó como una “interpretación manifiestamente errónea del reglamento, que conduce a una decisión groseramente ilegal y profundamente injusta”.

Motsepe defendió a la CAF frente a percepciones de favoritismo hacia Marruecos, que es coanfitrión del Mundial de 2030 y ha invertido fuertemente para convertirse en una superpotencia futbolística.

“No se tratará a ningún país de África de una manera más preferencial, o más ventajosa, o más favorable que a cualquier otro país del continente africano”, declaró Morsepe. “Lo que ocurrió en la final en Marruecos… lo tomamos muy, muy en serio”.

Afirmó que la CAF ya había tomado medidas para abordar deficiencias.

“Tenemos estándares muy altos que nos imponemos a nosotros mismos. Para nosotros es importante que los aficionados y espectadores comunes del fútbol en cada uno de los 54 países de África, en su criterio —no en el criterio de la CAF, no en mi criterio— consideren justas las decisiones de nuestros órganos judiciales”, señaló Motsepe.

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