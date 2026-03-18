Eagles adquieren al veterano QB suplente Andy Dalton de Panthers, dice fuente de AP

El quarterback veterano Andy Dalton se dirige a los Eagles de Filadelfia para aportar profundidad en la posición detrás de Jalen Hurts, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del canje el miércoles.

La persona, que habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado, indicó que los Panthers de Carolina recibirán una selección de séptima ronda en 2027.

Dalton se une a Hurts y al suplente Tanner McKee, quien podría quedar disponible para un traspaso.

Dalton, de 38 años, fue seleccionado para tres Juegos de Estrellas de la NFL durante sus primeras nueve temporadas en Cincinnati. También ha jugado para Dallas, Chicago, Nueva Orleans y pasó las últimas tres temporadas con los Panthers.

Dalton tiene marca de 84-83-2 como titular, pero en Carolina fue principalmente suplente. Ha lanzado para 39.763 yardas, 254 touchdowns y 151 intercepciones, con un índice de pasador de 87,5 en 15 temporadas.

Hurts ha sido titular en todos menos siete partidos durante las últimas cinco temporadas. Algunos de esos encuentros que se perdió se debieron a que Filadelfia ya había asegurado un puesto en los playoffs. Hurts fue el Jugador Más Valioso en una victoria en el Super Bowl sobre Kansas City en la temporada 2024.

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