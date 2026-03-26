Nacionales vencen 10-4 a Cachorros y Butera consigue su primer triunfo como mánager

Brady House, Joey Wiemer y Jacob Young conectaron jonrones para Washington en el día inaugural, y los Nacional vencieron el jueves 10-4 a Alex Bregman y los Cachorros de Chicago para darle al mánager Blake Butera su primera victoria con el equipo.

En una tarde ventosa y nublada en el Wrigley Field, CJ Abrams bateó un sencillo de dos carreras para desempatar el encuentro durante una cuarta entrada de seis carreras de Washington. El venezolano Andrés Chaparro tuvo dos hits y anotó una carrera.

Butera forma parte de un nuevo liderazgo de unos Nacionales en reconstrucción, después de que el año pasado el equipo terminó con marca de 66-96. Esta fue la sexta campaña consecutiva que el equipo tuvo marca perdedora. Paul Toboni asumió como presidente de operaciones de béisbol del equipo el primero de octubre, y contrató al Butera, de 33 años, procedente de la oficina principal de Tampa Bay.

Michael Busch tuvo tres hits por Chicago, que inicia la temporada con aspiraciones de Serie Mundial tras perder ante Milwaukee en los playoffs el año pasado.

Cade Cavalli, de Washington, permitió tres carreras, dos limpias, y tres hits en 3 2/3 entradas en su primera apertura en un día inaugural. Brad Lord (1-0) lanzó 2 1/3 entradas de una carrera para llevarse la victoria.

Por los Nacionales, los venezolanos Andrés Chaparro de 3-2 con una anotada, Keibert Ruiz de 4-1 con una anotada.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 3-0.

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