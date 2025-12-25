Portero Sean Johnson firma contrato de año y medio con DC United

Sean Johnson, portero suplente de la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2022, firmó un contrato de un año y medio con el D.C. United de la MLS.

De acuerdo con los términos del convenio suscrito el martes, éste se extiende hasta junio de 2027.

Johnson, de 36 años, ha hecho 13 apariciones internacionales, la última en la Copa Oro de 2023.

Ha jugado en la MLS para Chicago (2010-16), New York City FC (2017-22) y Toronto (2023-25). Ayudó a que NYCFC ganara el título de la MLS en 2021.

