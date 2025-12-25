Stay up to date with notifications from The Independent

Portero Sean Johnson firma contrato de año y medio con DC United

AP Noticias
MLS DC UNITED-JOHNSON
MLS DC UNITED-JOHNSON (AP)

Sean Johnson, portero suplente de la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2022, firmó un contrato de un año y medio con el D.C. United de la MLS.

De acuerdo con los términos del convenio suscrito el martes, éste se extiende hasta junio de 2027.

Johnson, de 36 años, ha hecho 13 apariciones internacionales, la última en la Copa Oro de 2023.

Ha jugado en la MLS para Chicago (2010-16), New York City FC (2017-22) y Toronto (2023-25). Ayudó a que NYCFC ganara el título de la MLS en 2021.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

