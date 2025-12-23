Stay up to date with notifications from The Independent

Rick Carlisle, pide a la liga revisar jugada que lesionó a Isaiah Jackson de los Pacers

Ken Powtak
El entrenador de los Pacers de Indiana, Rick Carlisle, quiere que la liga revise una jugada en el primer cuarto donde, según él, el pívot de Boston, Neemias Queta, le dio dos codazos a Isaiah Jackson, obligando al delantero de los Pacers a salir del juego mientras era evaluado por una conmoción.

"No sé cuál es la regla exacta", dijo después de que Indiana perdiera ante Boston 103-95 el lunes por la noche. "Creo que quedaban 4:30 o 4:32 en el primer cuarto, hubo una jugada donde Isaiah Jackson recibe un codazo de Queta y luego simultáneamente recibe un segundo codazo. Luego tiene que salir del juego para observación por conmoción cerebral y no pudo regresar.

"Espero que la liga revise eso. Fue una jugada que sentí que debería haber sido revisada en tiempo real. No parecía ser accidental y es muy peligrosa".

Jackson inició del banquillo en el juego del lunes con un promedio de campaña de 7,6 puntos y 6,1 rebotes en 18,8 minutos a lo largo de 28 juegos esta temporada. Jugó solo dos minutos.

"No sé cuánto tiempo estará fuera, pero es bastante serio", expresó Carlisle.

"La jugada que ocurrió, simplemente no puede pasarse por alto", comentó.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

