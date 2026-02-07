¿Por qué ganarán los Seahawks el Super Bowl? Por Smith-Njigba, el mejor receptor de la NFL

Parecía que Jaxon Smith-Njigba tendría que esforzarse para reproducir el éxito que disfrutó en 2024, durante su primera temporada de 1.000 yardas.

El mariscal de campo Sam Darnold, quien ha enfrentado también a una buena cantidad de escépticos a lo largo de los años, sería quien le lanzaría. Las salidas de veteranos probados como D.K. Metcalf y Tyler Lockett sólo parecían atraer más atención hacia Smith-Njigba, quien jugaría en el costado opuesto al de Cooper Kupp, recién llegado tras una serie de campañas plagadas de lesiones con los Rams de Los Ángeles.

¿El resultado? Smith-Njigba ha prosperado para ayudar a que los Seahawks lleguen al Super Bowl 60, donde enfrentarán el domingo a los Patriots de Nueva Inglaterra.

En su tercer año como profesional, Smith-Njigba estableció el récord del equipo en yardas recibidas (1.793) y recepciones (119) en una sola temporada. Ganó el premio de la AP al Jugador Ofensivo del Año el jueves.

Smith-Njigba, de 1,83 metros y 89 kilos, acumuló nueve partidos de 100 yardas recibidas esta temporada y ha seguido produciendo incluso cuando las defensas se enfocan más en él. En la emocionante victoria de los Seahawks por 31-27 sobre los Rams en la final de la Conferencia Nacional, Smith-Njigba atrapó diez pases para 153 yardas y un touchdown.

Mientras tanto, Kupp ha sido decisivo en los playoffs y ha aliviado parte de la presión sobre Smith-Njigba al atrapar nueve pases para 96 yardas y un touchdown.

Pero todo comienza en la ofensiva con Smith-Njigba y su capacidad para atacar los huecos ante los rivales.

"Él sólo quiere ganar", dijo el receptor abierto Rashid Shaheed. "No le importa si no recibe ningún pase o 13 pases. Sabe que ayuda al equipo sólo con estar en el campo. Así que eso es todo lo que realmente le importa. Es un competidor y quiere ganar, y eso es todo lo que pedimos de un capitán de equipo."

Ofensiva

Por mucho que la ofensiva de los Seahawks haya sido liderada por Smith-Njigba, no se basa sólo en el ataque aéreo. En la segunda mitad de la temporada, la producción de Darnold disminuyó mientras Kenneth Walker III se destacaba para Seattle.

Walker, quien podría estar jugando su último duelo con el uniforme de los Seahawks, corrió para más de 1.000 yardas esta temporada (1.027) por primera vez desde su año de novato. Asimismo, ha promediado 4,7 yardas por acarreo en la postemporada, atrapó los siete pases lanzados en su dirección para 78 yardas y ha conseguido cuatro touchdowns por tierra.

Sin embargo, los Seahawks estarán una vez más sin el corredor suplente Zach Charbonnet, quien sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada contra los 49ers de San Francisco en la ronda divisional de los playoffs. Charbonnet lideró a los Seahawks con 12 acarreos de touchdown esta temporada y se convirtió en el primer jugador de Seattle desde Marshawn Lynch en 2014 en correr para al menos diez anotaciones en una temporada.

Seattle cuenta también con el veloz Shaheed, quien tiene tres touchdowns totales en devoluciones, incluidos los playoffs, y siempre es una amenaza en el campo. El ala cerrada de segundo año AJ Barner, quien impuso un récord personal de seis touchdowns en la temporada regular, ha sido un objetivo confiable para Darnold y atrapó más del 76% de los pases dirigidos a él.

Defensa

La mayor fortaleza de Seattle es su defensa. Ningún equipo permitió menos puntos por partido (17,2) esta temporada, y Seattle terminó entre los siete primeros de la liga en capturas e intercepciones.

Al igual que la ofensiva de los Seahawks, la defensa es una unidad bien equilibrada, pero tiene una clara ventaja en su línea frontal. Los linieros defensivos Leonard Williams y Byron Murphy II empataron como líderes del equipo en capturas (7) durante la temporada regular, junto con el apoyador Uchenna Nwosu.

Williams ha sumado otra captura durante la postemporada.

El apoyador Ernest Jones IV empató en el segundo lugar de intercepciones (5) en la NFL y tiene una más durante los playoffs.

Equipos especiales

Pocos equipos presentaron unidades de equipos especiales tan dominantes como la de los Seahawks esta temporada. Incluyendo los playoffs de 2026, Seattle suma cinco touchdowns de equipos especiales, cuatro de ellos en devoluciones.

Más allá de esas jugadas, los Seahawks han sido constantes y productivos en equipos especiales.

En su undécima temporada, Jason Myers estableció el récord de la NFL, de más puntos por un pateador en una sola temporada con 171, superando los 166 de David Akers. El pateador de despeje Michael Dickson, por su parte, fue seleccionado por la AP al segundo equipo All-Pro en su octavo año en la liga.

Pero con las unidades de equipos especiales de los Seahawks, todo comienza con Shaheed, quien es una amenaza para convertirse en el primer jugador en devolver un despeje para un touchdown en el Super Bowl.

