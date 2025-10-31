NFL multa a los Ravens con 100.000 dólares por informe erróneo sobre lesión de Lamar Jackson

La NFL multó con 100.000 dólares a los Ravens de Baltimore por incluir incorrectamente al quarterback estelar Lamar Jackson como participante pleno en la práctica el 24 de octubre.

La liga reveló el viernes la multa, impuesta por violar la política del informe de lesiones.

Una semana antes, Baltimore había mencionado que Jackson era participante normal en el entrenamiento y lo etiquetó como cuestionable para el duelo de esa semana contra Chicago. Un día después, los Ravens descartaron al dos veces Jugador Más Valioso para ese partido y dijeron que en realidad había estado limitado en la práctica el día anterior.

Baltimore explicó que la razón de la confusión fue que había participado en toda la práctica pero no estaba haciendo repeticiones de titular, sino en forma limitada, según la política de la liga.

Los Ravens dijeron el viernes que no apelarían la decisión de la NFL.

"Es fundamental que los Ravens de Baltimore siempre operen con integridad y en total conformidad con las directrices de la NFL. Claramente cometimos un error en el informe de lesiones de los jugadores y cooperamos de manera transparente con la investigación de la liga", enfatizó el equipo en un comunicado. "Aceptamos la decisión de la NFL de que violamos la política y hemos tomado medidas para asegurarnos de que cumpliremos en el futuro".

