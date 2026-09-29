Pochettino lamenta falta de 'justicia deportiva' para el Tottenham por investigación al City

El entrenador de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, manifestó tristeza ante un aparente fracaso de la “justicia deportiva” al responder a reportes de que Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los 115 cargos presentados contra el club por presuntas infracciones financieras.

Las presuntas violaciones de las reglas por parte de City ocurrieron entre 2009 y 2018, periodo durante el cual Pochettino era técnico del Tottenham. En ese periodo convirtió al equipo londinense en un aspirante a títulos en el fútbol inglés pese a operar con un presupuesto relativamente reducido.

La Liga Premier aún no ha confirmado oficialmente el veredicto que, según varios medios, fue emitido por una comisión independiente tras una larga investigación.

“Si es cierto que incumplieron 114 reglas, hemos vivido un periodo de engaño”, afirmó Pochettino el lunes un día antes de que la selección estadounidense enfrente a Chile en un partido amistoso." Ningún tipo de castigo permitirá reparar lo que se hizo, y los controles de la Premier League han quedado gravemente dañados".

A principios de este mes, Pochettino pidió que le retiraran al Chelsea el título de la Liga Premier 2016-17 por un total de 74 infracciones a reglamentos de la Asociación de Fútbol que abarcan a los agentes, el trabajo con intermediarios y la inversión de terceros en jugadores. Después de la apelación el Chelsea fue multado 10 millones de libras (13,4 millones de dólares) y le prohibieron realizar fichajes por dos ventanas, pero ese castigo fue suspendido.

Chelsea ganó la liga inglesa en la temporada 2016-17 con una ventaja de siete puntos sobre el Tottenham, que terminó tercero en la temporada 2017-18 cuando el City fue campeón. Durante este tiempo, Tottenham trabajó con un presupuesto mucho más ajustado que sus rivales por el título en Inglaterra y aun así llegó a la final de la Liga de Campeones en 2019.

Pochettino, quien estuvo en los Spurs de 2014 a 2019, señaló que "muchos clubes siguieron las reglas y algunos no".

“Quizá pensaron que nunca llegaría el castigo. Es justo preguntarse ahora dónde estaban los controles para que se rompieran las reglas de esa manera. Eso es lo que más me llama la atención”, añadió.

"Es triste. Es una tristeza enorme... Vivimos algo en lo que no existía la justicia deportiva. Entonces, ¿cómo reparas todo lo que se dañó?”.

El City siempre ha negado haber cometido irregularidades y su presidente, Khaldoon Al Mubarak, siguió defendiendo la inocencia del club el sábado, un día después de que los reportes indicaran que se había alcanzado un veredicto.

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