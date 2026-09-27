Reales cortan racha de 3 derrotas y vencen 3-2 a Guardianes, campeones de la Central AL

Vinnie Pasquantino conectó dos jonrones y Reales de los Kansas City rompieron una racha de tres derrotas al vencer el domingo 3-2 sobre los Guardianes de Cleveland, en el cierre de la temporada regular para ambos equipos.

Pasquantino pegó jonrones solitarios en la quinta y la octava entradas ante Austin Peterson (0-1), quien fue llamado desde Triple-A Columbus antes del juego.

Los Reales (69-93) ganaron apenas por séptima vez en septiembre y terminaron últimos en la Central de la Liga Americana, con 13 victorias menos que el tercer lugar de la temporada pasada (82-80).

Nate Peterson (3-4) sacó dos outs en la octava y Lucas Erceg ponchó a uno y consiguió su 13er salvamento.

El sencillo impulsor del venezolano Salvador Pérez puso al frente a los Reales en la primera entrada. Kansas City anotó una carrera en el primer inning en siete de sus últimos 10 juegos.

Daniel Schneeman, de Cleveland, conectó su séptimo jonrón abriendo la tercera entrada, para empatar el juego 1-1.

Pasquantino conectó un cuadrangular solitario, su 16to, 434 pies al jardín central con dos outs en la quinta. Luego, Jo Adell empató el juego a 2 con un vuelacercas de 440 pies en la sexta, su 23ro.

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