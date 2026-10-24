Pistons superan a Heat por 128-111 y agravan problemas defensivos de Miami al inicio de campaña

John Collins anotó 23 puntos, Paul Reed sumó 19 desde la banca y los Pistons de Detroit agravaron la miseria defensiva que aqueja al Heat de Miami desde el inicio de la campaña, para imponerse el viernes por 128-111.

El exescolta del Heat Duncan Robinson anotó 17 unidades y Cade Cunningham terminó con 16 por los Pistons, que ostentaron la ventaja de principio a fin y están 2-0 por primera vez desde 2018-19.

Los Pistons perdieron a Ausar Thompson en el tercer cuarto tras una caída aparatosa, y Jalen Duren jugó apenas 10 minutos en la primera mitad antes de salir por un problema en el muslo derecho.

Giannis Antetokounmpo contabilizó 36 puntos y 12 rebotes por Miami, mientras que Davion Mitchell anotó 18 tantos. Bobby Portis Jr. agregó 11 desde la banca por Miami, que ha permitido un récord negativo de la franquicia de 259 puntos en los dos primeros partidos de la temporada y ha sido superado por un total combinado de 42 unidades en esos encuentros.

El Heat está 0-2 apenas por octava vez en sus 39 años de historia. También es la primera vez que Antetokounmpo juega en los dos primeros partidos de una temporada y su equipo queda 0-2. Milwaukee empezó 0-2 en 2015-16, pero Antetokounmpo fue suspendido para el partido inaugural de esa campaña.

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