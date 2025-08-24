Piratas vencen a Rockies 5-1 con jonrones de 2 carreras de McCutchen y Triolo

Andrew McCutchen y Jared Triolo conectaron jonrones de dos carreras con un inning de diferencia para llevar el sábado a los Piratas de Pittsburgh a una victoria de 5-1 sobre los Rockies de Colorado.

El jardinero central de los Rockies, Brenton Doyle, arruinó la blanqueada con un jonrón en el noveno capítulo.

McCutchen abrió la pizarra en la segunda entrada con su duodécimo jonrón de la campaña, al colocar la pelota pegada al poste de foul del jardín izquierdo.

Triolo conectó su jonrón un inning después para poner el encuentro 4-0. Añadió un triple en la cuarta entrada y anotó con un doble de Bryan Reynolds.

Al batear de 4-2, Triolo elevó su promedio de bateo por encima de .200 por primera vez esta temporada, y terminó el día con .205.

Doyle conectó un jonrón solitario con dos outs. Entró con el tercer OPS más alto en el béisbol en agosto, detrás de Shohei Ohtani (1.221) y Brice Turang (1.190).

El novato Mike Burrows lideró el cuerpo de lanzadores de los Piratas con cuatro entradas en blanco de dos hits y cinco ponches. Fue retirado después de 57 lanzamientos.

Burrows se sometió a una cirugía Tommy John en abril de 2023 y ha lanzado más entradas (77 y dos tercios) esta temporada que en cualquier otra de su carrera desde que fue seleccionado de la escuela secundaria en la undécima ronda del draft de 2018.

Carmen Mlodzinski (3-7) obtuvo la victoria con dos entradas en blanco en relevo de Burrows.

Kyle Freeland (3-13) de Colorado permitió cinco carreras y siete hits en cinco entradas. Ponchó a seis.