Piratas vencen 4-3 a los Mets en la décima y firman su primer triunfo de la temporada

Ryan O’Hearn conectó tres hits e impulsó dos carreras, incluido un sencillo para tomar la ventaja en la décima entrada, y los Piratas de Pittsburgh pusieron out en el plato a la posible carrera del empate para contener el domingo 4-3 a los Mets de Nueva York y lograr su primera victoria de la temporada.

Henry Davis añadió un sencillo clave productor de una carrera ante el relevista de Nueva York Richard Lovelady (1-1) con dos outs en la décima, y los Piratas recibieron otro jonrón de Brandon Lowe, con lo que rescataron el último juego de la serie para evitar su primer inicio 0-3 desde 2015.

Con los Mets abajo 4-2 y dos corredores en base en la parte baja de la décima, el dominicano Juan Soto conectó un doble productor de una carrera hacia lo profundo del jardín izquierdo-central. Francisco Lindor intentó anotar la carrera del empate desde primera base, pero fue puesto out en un tiro de relevo del jardinero dominicano Oneil Cruz al campocorto Jared Triolo y de éste a Davis en el plato para el primer out de la entrada.

Soto avanzó a tercera por el rodado de Bo Bichette antes de que su compatriota Jorge Polanco elevara al muro del jardín derecho para el out final.

Dennis Santana (1-0) lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria, y José Urquidy consiguió tres outs en su debut con los Pirates para su segundo salvamento en las Grandes Ligas.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-1 con una anotada.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 4-2 con una anotada. Los dominicanos Juan Soto de 5-2 con dos empujadas, Jorge Polanco de 5-0. El venezolano Francisco Álvarez de 0-0 con una anotada.

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