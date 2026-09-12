Piratas ponen al novato Esmerlyn Valdez en lista de lesionados por isquiotibial izquierdo

Los Piratas de Pittsburgh colocaron a Esmerlyn Valdez en la lista de lesionados de 10 días el sábado por una distensión en el isquiotibial izquierdo, por lo que probablemente el jardinero novato de 22 años se perderá el resto de la temporada.

En el movimiento correspondiente, los Piratas llamaron de vuelta al jardinero Ronny Simón desde Triple-A Indianapolis.

El dominicano está batenado para .235 con 17 jonrones y 47 carreras impulsadas en 71 juegos. Debutó en las Grandes Ligas el 22 de mayo en Toronto.

Valdez salió de la derrota del viernes por 12-2 ante los Cachorros de Chicago después de lesionarse mientras corría hacia la primera base en un rodado en la sexta entrada. Se sujetó la parte posterior de la pierna izquierda y salió del campo cojeando, con los brazos apoyados sobre los hombros del personal de entrenamiento, después de que el campocorto Nico Hoerner lo pusiera out con un tiro.

Simón batea para .281 con dos carreras impulsadas en 10 juegos con los Piratas esta temporada. Había sido enviado de regreso a Indianapolis el viernes después de que O'Hearn fuera activado de la lista de lesionados.

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