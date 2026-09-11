El novato Esmerlyn Valdez sale lesionado del juego de Piratas ante Cachorros

El jardinero novato de Pittsburgh Esmerlyn Valdez salió del partido del viernes contra los Cachorros después de lesionarse mientras corría hacia la primera base tras un rodado en la sexta entrada.

El dominicano se sujetó la parte posterior de la pierna izquierda y salió del campo cojeando, con los brazos apoyados sobre los hombros del personal de entrenamiento, después de que el campocorto Nico Hoerner lo pusiera out con un tiro. Los Piratas informaron que Valdez presentaba molestias en el tendón de la corva izquierdo y que estaba recibiendo tratamiento, pero no dieron más detalles sobre la gravedad de la lesión.

Fue reemplazado en el jardín derecho por Billy Cook, quien calculó mal el elevado de Seiya Suzuki en la primera jugada de la parte baja de la entrada y permitió que cayera para un triple.

Valdez llegó al juego bateando para .235, con 17 jonrones y 47 carreras impulsadas en 71 partidos. El jugador de 22 años debutó en las Grandes Ligas el 22 de mayo en Toronto.

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