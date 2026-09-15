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Peters recibe base por bolas clave y Medias Blancas vencen 7-3 a Guardianes

MEDIAS BLANCAS-GUARDIANES
MEDIAS BLANCAS-GUARDIANES (AP)

Tristan Peters conectó 12 fouls en una aparición al plato de 18 lanzamientos que desencadenó el estallido de seis carreras de Chicago en la sexta entrada, y los Medias Blancas vencieron 7-3 a los Guardianes de Cleveland la noche del lunes para mantenerse en la cima de la Central de la Liga Americana.

Kyle Teel pegó un doble de dos carreras y el cubano Miguel Vargas conectó un jonrón de dos carreras después de la larga aparición al plato de Peters —la más extensa en las Grandes Ligas esta temporada, e igualada como la tercera más larga desde 2000.

Los Medias Blancas, que perdieron 102 juegos y terminaron últimos en 2025, ganaron el primer duelo de la serie de enfrentamiento directo para ampliar su ventaja sobre los Guardians a 1 1/2 juegos. Chicago ha liderado la división desde el 4 de julio.

Sean Burke (9-7) no permitió carreras limpias en cinco entradas y el bullpen de Chicago mantuvo a raya a los Guardianes, mientras los Medias Blancas mejoraron a 7-4 contra Cleveland para asegurar la serie de la temporada y el desempate.

Los Guardians modificaron su rotación para que Gavin Williams (13-8) pudiera abrir el primer juego, y el derecho les dio cinco sólidas entradas.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

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