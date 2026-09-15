Pete Crow-Armstrong empata récord de jonrones de los Cachorros para zurdos y hunde a Atlanta 7-3

Pete Crow-Armstrong conectó su 42do jonrón para igualar el récord de los Cachorros para un bateador zurdo y terminó con cuatro hits y cuatro carreras impulsadas para llevar a Chicago a vencer 7-3 a los Bravos de Atlanta el lunes por la noche.

El cuadrangular de dos carreras de Crow-Armstrong hacia el jardín derecho en la sexta entrada ante AJ Smith-Shawver lo dejó empatado con la marca del miembro del Salón de la Fama Billy Williams de 1970. Crow-Armstrong suma 102 carreras impulsadas, con lo que el jardinero central All-Star superó las 100 por primera vez en tres temporadas completas.

David Peterson (8-8) permitió una carrera con tres imparables en poco más de seis entradas. Chicago ganó tres de cuatro y se colocó medio juego por delante de Filadelfia, que no tuvo actividad, por el primer comodín de la Liga Nacional.

Crow-Armstrong también conectó un doble de dos carreras en su séptimo juego de cuatro hits de la temporada. Nico Hoerner tuvo dos imparables, anotó dos veces e impulsó una carrera.

Mike Yastrzemski, de Atlanta, conectó un jonrón de dos carreras como bateador emergente ante el relevista Javier Assad en la séptima entrada de tres carreras de Atlanta.

Peterson permitió tres sencillos, dio tres bases por bolas y ponchó a siete —incluido el toletero de los Bravos Matt Olson en tres ocasiones— en su 13ra apertura con los Cachorros. Adquirido de los Mets en junio, el zurdo mejoró a 5-2 con Chicago.

El dominicano Reynaldo López (4-5), de Atlanta, trabajó tres entradas en su segunda mala apertura desde que regresó de la lista de lesionados. El derecho permitió cinco carreras con seis hits. ___

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