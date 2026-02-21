Pete Alonso conecta jonrón en su debut de pretemporada con Orioles tras larga etapa en Mets

Pete Alonso conectó un jonrón el viernes, al debutar en la pretemporada con los Orioles de Baltimore, y aportó las únicas carreras en una victoria por 2-0 sobre los Yankees de Nueva York.

En su tercera aparición al plato con un uniforme de Grandes Ligas distinto al de los Mets de Nueva York, Alonso encontró una curva al primer lanzamiento y la envió por encima de la cerca entre el jardín izquierdo y el central ante el derecho Bradley Hanner en la sexta entrada.

La mayoría de los titulares ya había salido del primer juego de los entrenamientos de pretemporada, pero Alonso quiso cumplir otro turno al bate y realizar más trabajo en la primera base.

“Él lo quería, y lo aprovechó al máximo", comentó el manager Craig Albernaz, quien está en su primer año. "Esto dice mucho de él. Pete simplemente quiere jugar”.

Alonso pasó sus primeras siete temporadas en las Grandes Ligas con los Mets antes de firmar un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con los Orioles en diciembre. El jugador de 31 años era uno de los favoritos de la afición en Nueva York.

“Obviamente, batear jonrones se siente increíble, no importa la época del año. Me alegra haber roto el hielo. Me siento honrado de vestir este uniforme", aseveró Alonso. "Me siento muy bien con él, siento que me queda bien. Así que es fantástico. Sinceramente, no podría sentirme mejor”.

Los padres de Alonso asistieron al juego, celebrado a poca distancia en auto de la casa en Tampa del pelotero cinco veces elegido al Juego de Estrellas. Su equipo juvenil de béisbol era los Salty Dogs de Sarasota y disputaban partidos en el Complejo Cal Ripken, al otro lado de la calle del Ed Smith Stadium, la sede primaveral de los Orioles.

A“De niño, me acuerdo de ir de copiloto, preparándome, vistiéndome", rememoró Alonso. "Es genial pasar por ahí en auto porque tuve muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos y fines de semana justo al otro lado de la calle, en ese complejo. Así que es realmente especial”.

