Pablo López se someterá a cirugía Tommy John que pone fin a su temporada con Mellizos

El derecho venezolano de Minnesota Pablo López se someterá a una cirugía Tommy John en el codo que pondrá fin a su temporada, algo que se esperaba una vez que los Mellizos descubrieron que su as tenía roto el ligamento colateral cubital.

El equipo informó el viernes que la operación de López se realizará la próxima semana en Texas y estará a cargo del médico del equipo de los Rangers, el doctor Keith Meister. López cumplirá 30 años a principios del próximo mes.

Será la segunda cirugía Tommy John para López. Se sometió al procedimiento cuando era jugador de ligas menores en la organización de Seattle y se perdió la temporada 2014.

López terminó antes de tiempo una sesión de bullpen durante el primer entrenamiento del equipo completo de los Mellizos el lunes. El mánager en su primer año, Derek Shelton, dijo que esperaba que la medida fuera por precaución, pero un día después el gerente general Jeremy Zoll les comunicó a los reporteros la rotura del ligamento colateral cubital.

López fue el abridor del Día Inaugural de los Mellizos durante los últimos tres años y planeaba lanzar por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes.

López debutó en las Grandes Ligas con los Marlins de Miami en 2018 y pasó cinco temporadas con ellos; luego fue traspasado a los Mellizos.

Fue seleccionado al Juego de Estrellas en su primer año con Minnesota y ayudó a la franquicia a poner fin a una racha récord de 18 derrotas consecutivas en postemporada para los deportes profesionales de Norteamérica, con marca de 2-0 y efectividad de 0,71 en dos aperturas en los playoffs de 2023.

López ganará 21,75 millones de dólares esta temporada y tiene contrato hasta el próximo año.

Una lesión en el hombro lo limitó a 14 aperturas la temporada pasada, después de haber hecho 32 en cada una de tres campañas consecutivas de 10 victorias, la primera en su última temporada con los Marlins. López tuvo marca de 5-4 con efectividad de 2,74 en 2025 y en su carrera registra 59-53 con efectividad de 3,81.

