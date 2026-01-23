Pese a su inconsistencia, Sabalenka avanza a la cuarta ronda del Abierto de Australia

La máxima favorita Aryna Sabalenka superó varios momentos de juego inconsistente el viernes para vencer a Anastasia Potapova por 7-6 (4), 7-6 (7) y avanzar a la cuarta ronda del Abierto de Australia.

Sabalenka, en busca de su tercer título del Abierto de Australia en cuatro años, ostentaba una delantera de 6-5 y 40-0 en el primer set, pero Potapova salvó los tres puntos de set para llevar el duelo a un desempate. Sabalenka tomó una ventaja de 3-0 en el tiebreak antes de que la austríaca igualara 3-3.

La bielorrusa tuvo dos puntos de set más y aseguró la manga cuando conectó un revés a lo largo de la línea en el segundo servicio de Potapova.

Después de ir perdiendo 4-0 en el segundo set, Potapova se recuperó para empatar 4-4 y forzar nuevamente un desempate. Tuvo tres puntos de set en el desempate, pero Sabalenka se recuperó cuando la presión estaba al máximo.

"Jugó un tenis increíble", afirmó Sabalenka en referencia a Potapova en su entrevista televisiva sobre la cancha. "Siempre estuve a la defensiva. Hay días en los que simplemente tienes que luchar y... fue una gran batalla".

Sabalenka ganó el título del Abierto de Australia en 2023 y 2024 y fue subcampeona el año pasado al caer en la final ante la estadounidense Madison Keys. La bielorrusa también ha ganado el Abierto de Estados Unidos dos veces.

En otros partidos femeninos, la 17ma preclasificada Victoria Mboko derrotó a la 14ta Clara Tauson por 7-6 (5), 5-7, 6-3.

En el lado masculino, el 11mo cabeza de serie Daniil Medvedev se recuperó de un déficit de dos parciales para vencer al húngaro Fabian Marozsan por 6-7 (5) , 4-6, 7-5, 6-0, 6-3. Medvedev es el campeón del Abierto de Estados Unidos 2021.

Además, el 19no preclasificado Tommy Paul de Estados Unidos venció a Alejandro Davidovich cuando el español se retiró después de perder los dos primeros sets 6-1, 6-1.

Y el 25to cabeza de serie Learner Tien de Estados Unidos derrotó a Nuno Borges por 7-6 (9), 6-4, 6-2. Tien jugará contra Medvedev en la cuarta ronda.

En partidos posteriores pautados para el viernes, el primer cabeza de serie Carlos Alcaraz jugaba contra Corentin Moutet, y la tercera favorita Coco Gauff encaraba a su compatriota estadounidense Hailey Baptiste.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes