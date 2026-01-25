Penske gana las 24 de Daytona por tercer año seguido en un final emocionante

El tiempo de Felipe Nasr en la Fórmula 1 había terminado después de dos temporadas decepcionantes y el brasileño se quedó con poco que hacer como piloto de carreras de monoplazas.

Migró a los autos deportivos y pasó cuatro temporadas conduciendo para el equipo propiedad del presidente de NASCAR, Jim France. Luego surgió una oportunidad que no pudo rechazar: una reunión clandestina con Roger Penske para discutir el desarrollo de un nuevo programa de autos deportivos con el respaldo de fábrica de Porsche.

Se encontraron en un estacionamiento y Penske quedó inmediatamente impresionado.

"Se presentó con un traje azul y dije: 'Ese es mi tipo de persona'", dijo el domingo el propietario del equipo de 88 años.

El equipo Penske abrió el 60 aniversario de su organización con una victoria en la primera carrera del año —nada menos que un triplete— en las 24 Horas de Daytona.

"El manejo que ha hecho para nosotros, al final, probablemente fue uno de los mejores que he visto", expresó Penske.

El equipo Penske se convirtió en el tercer equipo en los 64 años de historia de la carrera de resistencia más prestigiosa de Estados Unidos en ganar tres veces consecutivas. Su equipo Porsche Penske Motorsports se unió a Chip Ganassi Racing y Wayne Taylor Racing como los únicos equipos en ganar tres carreras consecutivas de autos deportivos en el Daytona International Speedway.

Fue la quinta victoria general de Rolex en el evento para Porsche y la 46ta general de IMSA para Penske.

Lo más impresionante para Penske es que el equipo ha ganado tres años seguidos con tres alineaciones diferentes; Nasr, el cerrador de Penske, es el único constante en las tres entradas, y estaba abiertamente llorando en la línea de meta.

"Es un momento con el que soñé: el deseo de ganar es lo que te hace ir más allá y más lejos", manifestó Nasr. "Amo este deporte, amo esta serie, y que la carrera de 24 horas se decida en los últimos minutos es simplemente increíble".

La hazaña de Nasr hace que sean seis años consecutivos en los que un piloto brasileño ha sido parte del equipo ganador. El cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Helio Castroneves, fue parte del equipo ganador en 2021, 2022 y 2023.

Nasr en realidad tiene cuatro títulos de Rolex, excepto que su cuarto no fue en la clase superior.

Este no fue fácil para Nasr, conduciendo frente a lo que los oficiales de Daytona llamaron la mayor multitud de Rolex en la historia de la carrera, mientras mantenía a raya a su antiguo equipo, el Cadillac de Action Express Racing, durante la última hora para ganar el título general. El auto de Action Express originalmente ganó la pole, pero fue descalificado en la inspección posterior.

Eso obligó al Cadillac No. 31 a comenzar último en su clase, y la alineación de Jack Aitken, Earl Bamber, el piloto de Fórmula 1 de Mercedes Fred Vesti y la estrella en ascenso de NASCAR Connor Zilisch se abrieron camino hasta el segundo lugar durante las 24 horas.

Nasr y Aitken cerraron las carreras para sus respectivos equipos y Aitken tuvo varias buenas oportunidades de adelantar a Nasr para ganar en los últimos 25 minutos, pero Nasr le cerró el paso en cada oportunidad.

Nasr se dirigió a la victoria en el Porsche 963 No. 7 renovado con sus compañeros de equipo Julien Andlauer y Laurin Heinrich. El Porsche venció al Cadillac por uno minuto, 0,569 segundos.

