Pejcinovic anota un triplete y pierde mientras Freiburg vence a Wolfsburg en la Bundesliga

Dženan Pejčinović anotó una tripleta, pero no evitó que el Wolfsburg perdiera el sábado 4-3 ante el Freiburg, que sacó la victoria con una impulso al final.

Pejcinovic no había marcado en la Bundesliga antes, pero el delantero de 20 años, que jugó en lugar de Mohamed Amoura, quien disputará la Copa Africana de Naciones, dejó su huella con tres goles aprovechando los errores defensivos del Freiburg.

Los propios errores del Wolfsburg también resultaron costosos, ya que el defensor Jenson Seelt, cedido por el Sunderland, concedió un penal y desvió un salvamento del portero Kamil Grabara hacia su propia red.

Eso permitió al Freiburg igualar el marcador dos veces antes de que el suplente Derry Scherhart anotara el gol de la victoria a los 78 minutos.

Empate de Frankfurt

El Eintracht Frankfurt terminó 2025 en el séptimo lugar con una victoria en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, después de empatar 1-1 con el Hamburger SV.

Un mal pase a través de la defensa del Frankfurt fue interceptado por Albert Sambi Lokonga para darle la ventaja a Hamburgo antes de que Hugo Larsson igualara para el Frankfurt con un centro de Nathaniel Brown.

Fábio Vieira, cedido por el Arsenal, pensó que había puesto a Hamburgo nuevamente por delante al 81, pero su gol de contraataque fue anulado por un fuera de juego ajustado tras la revisión del video.

Undav negado

Un cabezazo en fuera de juego de Deniz Undav del Stuttgart en el tiempo de descuento fue lo más cerca que su equipo y el Hoffenheim estuvieron en su empate 0-0, un resultado que no ayudó a ninguno de los equipos que buscan sus boletos a la Liga de Campeones.

András Schäfer anotó un dramático gol de la victoria en un tiro de esquina en el tiempo de descuento cuando el Unión de Berlín, octavo en la tabla, finalmente superó 1-0 al Colonia, que se quedó con diez hombres tras la tarjeta roja anterior de Rav van den Berg por mano.

Augsburg y Werder Bremen empataron 0-0.

El Leipzig puede subir al segundo lugar con una victoria sobre el Bayer Leverkusen más tarde el sábado.

