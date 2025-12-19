Dortmund sube al segundo lugar en la Bundesliga tras cómoda victoria sobre Monchengladbach

Borussia Dortmund venció 2-0 a Borussia Monchengladbach y extendió su racha invicta a ocho partidos de liga para colocarse en el segundo lugar de la Bundesliga el viernes.

El Dortmund estaba a seis puntos del líder Bayern Múnich y tres por delante de Leipzig.

Dortmund comenzó sin el suspendido Jobe Bellingham ni los lesionados Waldemar Anton, Aaron Anselmino y Marcel Sabitzer, pero otra preocupación por lesión, Julian Brandt, logró entrar en la alineación titular y tuvo un efecto inmediato.

Con diez minutos en el reloj, Brandt apareció en el segundo palo para rematar un centro de Niklas Sule y poner al equipo local por delante. Fue el segundo gol en dos partidos para el influyente centrocampista.

Dortmund controló el juego durante largos períodos después de tomar la delantera, pero tuvo que esperar hasta los últimos segundos para un segundo gol concluyente.

Maximilian Beier anotó tras un buen pase de Fábio Silva para calmar los nervios de un equipo que había perdido la ventaja en sus dos últimos partidos de liga.

Monchengladbach estaba en el puesto 11.

