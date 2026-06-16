Pearce vuelve a Falcons para minicamp tras problemas legales en la temporada baja

El cazamariscales de los Falcons de Atlanta James Pearce Jr., líder del equipo en capturas como novato en 2025, regresó a las instalaciones de entrenamiento para el inicio el martes del minicampamento obligatorio, tras una turbulenta temporada baja.

El futuro de Pearce con el equipo parecía incierto debido a que enfrentó tres cargos por delitos graves derivados de lo que la policía calificó como una disputa doméstica el 7 de febrero con su exnovia, la jugadora de la WNBA Rickea Jackson, cerca de Miami.

Uno de los abogados de Pearce, Jacob Nunez, manifestó el 23 de abril que Pearce aceptó ingresar a un programa de intervención previa al juicio que le permitiría resolver los cargos por delitos graves. Nunez explicó que, si Pearce completa un programa de desvío de seis meses sin infracciones, el estado de Florida desestimará todos los cargos.

Pearce no estuvo con el equipo para el inicio del programa voluntario de temporada baja en abril.

El entrenador de primer año Kevin Stefanski y el gerente general Ian Cunningham declinaron hacer comentarios sobre la situación de Pearce hasta el martes.

“Creo que en todo esto, en cada situación, uno toma en cuenta toda la información disponible”, señaló Stefanski, y añadió que no se apresurará a Pearce para incorporarlo a los ejercicios del equipo en la primera práctica del miércoles.

“Trabajará en la sala de pesas, hará trabajo individual”, indicó Stefanski. “Todavía no va a estar en situaciones de equipo, en esos periodos de trabajo de equipo. Simplemente siento que, al no haber estado aquí para el programa de temporada baja, no creo que sea justo ponerlo en ese tipo de ejercicios, pero estará ahí”.

La Fiscalía Estatal de Florida en el condado de Miami-Dade presentó el 13 de marzo cargos por agresión agravada con un arma mortal, huir y evadir a la policía, y resistirse con violencia a un agente. Un cuarto cargo por acoso fue presentado como delito menor. Un cargo adicional de agresión agravada a un agente fue retirado.

Stefanski dijo que espera que Pearce sea aceptado de nuevo por sus compañeros. Ese tipo de cosas, afirmó, se resuelven de manera orgánica en el vestuario.

Pearce fue la 26ma selección de los Falcons en el Draft del 2025 antes de liderar al equipo con 10 1/2 capturas. Sus 45 presiones al quarterback establecieron un récord de novato de los Falcons.

Stefanski dijo que el quarterback Michael Penix Jr., quien se recupera de una cirugía en la rodilla izquierda, no ha recibido el alta para ejercicios de 11 contra 11 al inicio del minicampamento. Stefanski comentó que Penix sigue dentro del calendario previsto en su recuperación.

Cuando esté sano, Penix competirá con Tua Tagovailoa por el puesto de titular.

“Seguiremos con el plan con lo que Mike ha hecho hasta la fecha”, afirmó Stefanski. “Muy satisfecho con el trabajo que está realizando. Está... exactamente donde necesita estar”.

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