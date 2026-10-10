Paul Seixas se convierte en el ganador más joven del Tour de Lombardía a los 20 años

El joven talento francés del ciclismo Paul Seixas hizo historia el sábado en el Tour de Lombardía tras convertirse, a los 20 años, en el ganador más joven de todos los tiempos.

Seixas se escapó cuando faltaban unos 20 kilómetros para ganar la carrera de un día en el norte de Italia, que había estado dominada durante los cinco años anteriores por el actualmente lesionado Tadej Pogačar.

“Tenía la sensación de que hoy sería un gran día. Se siente como un sueño”, afirmó Seixas.

Disfrutó la sensación de la victoria después de competir durante casi seis horas.

El ganador de la Vuelta a España, Enric Mas, fue segundo a 48 segundos, seguido por el italiano Giulio Ciccone.

El Tour de Lombardía comenzó en 1905. Es una de las carreras Monumento de un día de élite del ciclismo.

Seixas terminó cuarto en la clasificación general del Tour de Francia de este verano en su debut.

También esta temporada, Seixas se convirtió en el ganador más joven de la Flecha Valona a los 19 años y fue subcampeón detrás de Pogačar, cinco veces campeón del Tour, en la Strade Bianche y en Lieja-Bastoña-Lieja.

___

Vea aquí la cobertura completa deportiva de AP