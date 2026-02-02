Hellas Verona, el colista de la Serie A de Italia, despide al técnico Paolo Zanetti

Hellas Verona, el colista de la liga italiana, despidió el lunes a su técnico Paolo Zanetti.

El estratega fue destituido dos días después de laa derrota 4-0 de visita a Cagliari, la que dejó a Hellas Verona en el fondo de la Serie A, por debajo de Pisa, que también tiene 14 puntos en 23 partidos.

Pisa despidió el domingo a su técnico Alberto Girardino.

Un total de seis clubes de la máxima categoría italiana han cambiado de entrenador esta temporada.

Las únicas dos victorias de Hellas Verona en la Serie A se produjeron consecutivamente en diciembre.

El equipo se encuentra a cuatro puntos de la salvació con 15 jornadas por disputar.

___

