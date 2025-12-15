Patrick Mahomes sufre rotura de ligamento cruzado y los Chiefs dicen que evalúa opciones quirúrgicas

Patrick Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de los Chiefs de Kansas City en los últimos segundos de una derrota por 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles el domingo, y el equipo dijo que el quarterback estrella estaba considerando opciones quirúrgicas.

Es la lesión más significativa de una carrera superlativa de nueve años para Mahomes, un dos veces Jugador Más Valioso de la NFL que ha llevado a los Chiefs a tres títulos de Super Bowl y ha llegado al juego de campeonato de la AFC en cada una de sus siete temporadas anteriores como titular de Kansas City.

Este año, los Chiefs ni siquiera llegarán a los playoffs, y Mahomes no volverá al campo hasta algún momento en 2026.

Los Chiefs acababan de cruzar el medio campo con menos de dos minutos por jugar cuando Mahomes se dirigió hacia la línea lateral de Kansas City, luego intentó deshacerse del balón. Fue derribado luego de lanzar un pase por el liniero defensivo de los Chargers, Da'Shawn Hand, y de inmediato se agarró la rodilla izquierda mientras los entrenadores se acercaban a él.

Mahomes finalmente fue ayudado a la carpa azul de lesiones en la línea lateral, pero solo permaneció allí unos momentos. Pronto salió con miembros del personal a cada lado de él, cojeando hacia el vestuario con una toalla blanca sobre la cabeza.

"Se hará una resonancia magnética mañana o esta noche", dijo el entrenador Andy Reid.

Minutos más tarde, el equipo publicó que el estudio confirmó la lesión de Mahomes de desgarro del ligamento.

Gardner Minshew entró al juego y completó tres pases consecutivos para darle una oportunidad a los Chiefs. Pero fue interceptado por Derwin James en un balón disputado destinado a Travis Kelce con 14 segundos restantes, sellando la barrida de la temporada de los Chargers sobre Kansas City.

"Odio la situación. Odio no haber podido lograr la victoria y mantener vivas nuestras esperanzas", expresó Minshew.

La derrota, junto con las victorias de Jacksonville, Buffalo y Houston, eliminó a los campeones defensores de la AFC de la contienda por los playoffs.

"Es muy frustrante, hombre. Ha sido difícil de ver para Pat, un tipo que pone tanto en esto", comentó Minshew. "Nunca he visto a alguien dar tanto de sí mismo al equipo. Tengo confianza en él y en su capacidad para regresar mejor que nunca".