Paredes dispara jonrón de 2 carreras en el 1er inning y Astros superan 2-1 a Mellizos

Isaac Paredes conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, Jason Alexander permitió cuatro hits dispersos durante seis innings en blanco y los Astros de Houston superaron el martes 2-1 a los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Jeremy Peña pegó un sencillo ante Zebby Matthews (1-1) para abrir el juego y el mexicano Paredes le siguió con su quinto jonrón —en cuenta de 3-2— para poner la pizarra 2-0.

Alexander (1-0) otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro, después de haber permitido 10 carreras en 6 1/3 innings a lo largo de sus dos primeras apariciones de esta temporada.

El relevista de los Mellizos, Bryan King, ponchó a Brooks Lee con su 13er lanzamiento para abrir la novena entrada y el boricua Victor Caratini fue retirado con un rodado en el siguiente pitcheo.

El venezolano Orlando Arcia conectó un sencillo con dos outs, mediante el que sacó del juego a King. Entró el dominicano Bryan Abreu y golpeó al bateador emergente Luke Keaschall con su segundo lanzamiento.

Arcia y Keaschall avanzaron con un lanzamiento descontrolado antes de que Abreu retirara a Byron Buxton con un elevado en territorio foul cerca de la tercera base para apuntarse su tercer salvamento en tres oportunidades.

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