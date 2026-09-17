Palmeiras vence en penales a Liga de Quito y clasifica a semifinales de Copa Libertadores

En una emocionante definición que se extendió hasta los penales, Palmeiras derrotó el miércoles como visitante 4-3 a Liga de Quito y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores.

Luego de caer 3-2 en el tiempo reglamentario tras dejar escapar una renta de dos goles en el tiempo de descuento, el equipo brasileño se impuso en la eliminatoria de cuartos de final cuando el arquero Carlos Miguel detuvo los tiros de Lucas Rodríguez y el definitivo de Luis Segovia.

Antes de los penales, Palmeiras llegó al tramo final del encuentro con una ventaja de 2-1 en el partido de vuelta y de 3-1 en la llave, pero dos goles de Michael Estrada a los 90 y 93 igualaron el marcador global 3-3 y postergaron la resolución.

El Verdao, tricampeón del torneo y finalista de la pasada edición, se adelantó en dos ocasiones a través de Marlon Freitas a los 10 minutos y de Vitor Roque, de penal, a los 73.

Liga de Quito, que alzó el trofeo en 2008, igualó momentáneamente a los 15 minutos a través de Luis Segovia. Y luego con el doblete de Estrada revivió en los últimos instantes de la eliminatoria.

En los penales, Palmeiras contó con los aciertos de Vitor Roque, Mauricio, Joaquín Piquerez y Felipe Anderson. El único fallo fue de Lucas Evangelista, cuyo disparo fue desviado por el portero de los locales Gonzalo Valle.

Por Liga de Quito convirtieron Deyverson, Estrada y Fernando Cornejo, pero los yerros de Rodríguez y Segovia acabaron con su participación en el certamen.

Palmeiras se instaló entre los cuatro mejores de la Libertadores por sexta vez en los últimos siete años, período en el que conquistó el título en 2020 y 2021.

Más tarde jugaban Corinthians y Estudiantes de La Plata (1-1 en la ida) y mañana se completará el cuadro con el duelo entre Flamengo e Independiente del Valle (2-0).

Tras la clasificación de Palmeiras y Fluminense, que el martes superó a Platense, Brasil tiene la posibilidad de colocar a cuatro equipos en semifinales y aspira a extender su hegemonía en la competición, que está respaldada por siete títulos consecutivos y haber monopolizado cinco de las últimas seis finales.

Las semifinales se realizarán entre el 13 y el 21 de octubre. La final será el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito manejó la pelota con un 70% de posesión durante los 90 minutos, pero no fue sino hasta el ocaso del choque cuando logró superar con autoridad la defensa de Palmeiras.

Luego del triunfo por la mínima conseguido en el partido de ida de los cuartos de final realizado la semana pasada en Sao Paulo, el equipo brasileño salió con un planteamiento defensivo en la altura de 2.850 metros de Quito.

El cuadro paulista se sacudió el dominio de los locales a los nueve minutos con un remate de larga distancia de Andreas Pereira, que el Valle despejó por la última línea.

En el posterior saque de esquina, Jhon Arias encontró en el área a Marlon Freitas, que aprovechó un mal despeje de Sebastián González para empujar el balón al fondo de la red.

Cinco minutos después, Liga de Quito le devolvió la moneda a su rival con un córner de Rodríguez que Segovia cabeceó para volver a colocar las tablas en el marcador.

La tenencia inocua de Liga de Quito no le permitió amenazar la portería defendida por Carlos Miguel, que solo tuvo que realizar una atajada ante un disparo lejano de Janner Corozo antes del descanso.

Pese a la ausencia del capitán Gustavo Gómez por sanción, la defensa de tres zagueros centrales que ordenó el técnico de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, controló las llegadas de los anfitriones.

El Verdao consiguió retomar la ventaja a los 73 con un penal de Vitor Roque, que fue señalado por una mano del defensa Richard Mina.

Sin la presencia de Ferreira, que fue expulsado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán por reclamar sus decisiones, Palmeiras perdió la organización en el desenlace y concedió ventajas en la retaguardia.

Estrada dio vida a Liga de Quito cuando se cumplió el tiempo reglamentario tras un doble remate que venció la resistencia de Carlos Miguel.

En el descuento, un nuevo centro al área fue cabeceado por Estrada para llevar el partido a la definición por penales, en la que no pudieron coronar su remontada.

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