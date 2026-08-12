Pallante silencia a Filis y jonrón de Pereira da a Cardenales victoria de 2-0

Andre Pallante permitió cuatro hits en seis entradas y Everson Pereira conectó un jonrón para ayudar a que los Cardenales de San Luis se impusieran el martes 2-0 a los Filis de Filadelfia.

El venezolano Pereira conectó su quinto jonrón de la temporada y el primero desde el jueves, cuando los Cardenales lo reclamaron procedente de los Medias Blancas de Chicago. El batazo en la octava entrada confirió a San Luis una ventaja de 2-0.

Pereira, quien fue titular en el jardín central, realizó una atrapada de una línea, mediante un salto contra la pared del jardín central en la parte alta de la quinta entrada para arrebatarle a Alec Bohm un extrabase.

El dominicano George Soriano (6-3) lanzó una entrada sin permitir carreras en relevo de Pallante, quien otorgó tres bases por bolas y ponchó a dos. Riley O’Brien trabajó una novena entrada en blanco para su trigésimo salvamento.

Ryne Stanek hizo que el venezolano Luis Arraez bateara para una doble matanza 3-2-3 y retiró a J.T. Realmuto con un elevado al jardín central después de que Caleb Ferguson dio bases por bolas a Kyle Schwarber, Trea Turner y Bryce Harper para llenar las bases sin outs en la octava entrada.

El dominicano Cristopher Sánchez permitió cuatro hits y ponchó a siete en seis entradas sin carreras, pero no se llevó la decisión, lo que cortó una racha de cinco aperturas consecutivas con victoria.

Winn conectó un sencillo al jardín derecho con dos outs en la séptima entrada ante Alex McFarlane (0-1), quien fue convocado desde la sucursal de la Triple-A en Lehigh Valley antes del juego, para impulsar a Jordan Walker.

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