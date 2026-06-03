Padres rompen con el jardinero Nick Castellanos tras un duro tramo de 39 juegos
Los Padres de San Diego pusieron el miércoles en asignación al jardinero Nick Castellanos, un día después de que recibiera un homenaje en video en su regreso a Filadelfia.
Los Filis se desprendieron de Castellanos en febrero, justo antes del inicio formal de los entrenamientos de primavera. Lo liberaron a pesar de que le debían 20 millones de dólares por la última temporada de un contrato de 100 millones de dólares por cinco años.
San Diego apostó por él y gastó solo el mínimo de la liga, de alrededor de 780.000 dólares, para esta temporada. Castellanos nunca recuperó su nivel de dos veces All-Star en su corta trayectoria con San Diego. Bateó para .191 con un OPS de .560, cuatro jonrones y 20 carreras impulsadas en 39 juegos con los Padres.
Castellanos pasó cuatro temporadas con los Filis, pero no estuvo en la alineación en la victoria de Filadelfia por 3-2 el martes por la noche. Se quitó la gorra en dirección a los aficionados que lo aclamaban después de un breve homenaje en video que destacó algunas de sus atrapadas deslizándose de su etapa con los Filis.
Los Padres subieron al infielder/jardinero Samad Taylor de su sucursal de Triple A en El Paso antes del juego del miércoles.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
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