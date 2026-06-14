Padres ponen al receptor Freddy Fermin en lista de lesionados por conmoción

Los Padres de San Diego colocaron al receptor venezolano Freddy Fermín en la lista de lesionados de 7 días por conmoción cerebral el domingo, un día después de que fuera golpeado en la cabeza por un lanzamiento de calentamiento en un juego contra los Orioles de Baltimore.

Fermín estaba detrás del plato cuando el relevista Yuki Matsui hizo que un tiro rebotara en la tierra antes de la parte baja de la sexta entrada. La pelota golpeó a Fermín en un costado de la cabeza y se vio obligado a abandonar el juego.

No era la primera vez que Fermín recibe un golpe en la cabeza este año, y los resultados acumulados de esos percances contribuyeron a la decisión de colocar al receptor en la lista de lesionados.

“Ha recibido algunos golpes en la cabeza a lo largo de esta temporada hasta ahora, y (ese fue) simplemente otro más. Estaba un poco aturdido ahí afuera”, comentó el sábado el mánager Craig Stammen.

Los Padres seleccionaron el contrato del receptor Blake Hunt desde Triple-A El Paso. Para hacerle espacio a Hunt en el roster de 40 jugadores, el lanzador Ty Adcock fue designado para asignación.

El dominicano Rodolfo Durán fue el receptor titular de San Diego en el juego final de la serie del domingo en Camden Yards.

Fermín no fue el único titular de los Padres que recibió el impacto de una pelota de béisbol el sábado. En la quinta entrada de la victoria de San Diego por 9-3, el campocorto Xander Bogaerts fue golpeado en la cabeza por un lanzamiento del abridor de los Orioles, Trey Gibson. Aunque el sinker de 93,5 mph golpeó a Bogaerts directamente en el casco, permaneció en el juego antes de salir en la sexta.

Bogaerts está en la alineación titular el domingo.

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