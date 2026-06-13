Una ráfaga de 5 jonrones impulsa a los Padres en una victoria por 9-3 sobre los Orioles

Jackson Merrill y Samad Taylor conectaron cada uno un jonrón de dos carreras en la primera entrada, y otros tres bateadores de San Diego también la sacaron del parque, mientras los Padres se encaminaron a una victoria de 9-3 sobre los Orioles de Baltimore el sábado.

El jonrón de Taylor fue el primero de su carrera y le dio a los Padres una ventaja de 4-0. Pete Alonso la botó del parque en la parte baja de la primera por Baltimore, pero el dominicano Randy Vásquez (6-4) limitó a los Orioles a dos carreras en cinco entradas, y los Padres sumaron dos carreras en la quinta para tomar ventaja de 6-2. Luego, Gavin Sheets, y los dominicanos Rodolfo Durán y Manny Machado añadieron jonrones solitarios en la séptima, octava y novena por San Diego.

El abridor de los Orioles, Trey Gibson (1-2), permitió apenas tres hits en 4 1/3 entradas, pero otorgó cinco bases por bolas y ponchó a siete. Fue retirado después de que uno de sus lanzamientos golpeó a Xander Bogaerts en el casco en la quinta. Bogaerts salió del juego en la entrada siguiente.

Ocho de los 10 imparables de Baltimore llegaron con dos outs. Los Orioles se fueron de 6-6, con dos bases por bolas y un bateador golpeado, en situaciones con dos outs y las bases vacías. Eso los convirtió en el primer equipo desde al menos 1974 en batear para 1.000 con dos outs y nadie en base, teniendo al menos ocho apariciones al plato de ese tipo en un juego.

La última de esas situaciones llegó en la novena. Con dos outs, nadie en base y una ventaja de seis carreras, el relevista de los Padres Ron Marinaccio golpeó a Gunnar Henderson con el primer lanzamiento. Marinaccio fue expulsado, y el mánager Craig Stammen salió a discutir y también fue expulsado.

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