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Padres igualan sus números máximos de la temporada en hits y carreras para vencer 10-5 a Gigantes

PADRES-GIGANTES
PADRES-GIGANTES (AP)

Jackson Merrill conectó tres hits e impulsó dos carreras, Xander Bogaerts pegó un jonrón y los Padres de San Diego igualaron sus números máximos de la temporada en hits con 14 y en carreras al doblegar el martes 10-5 a los Gigantes de San Francisco.

Sung-Mun Song conectó un doble de dos anotaciones —su primer hit en las Grandes Ligas— con dos outs en la cuarta entrada. Avanzó a tercera por un error en un tiro y anotó con un sencillo de Merrill para coronar el episodio de cinco carreras de San Diego y poner el encuentro 6-4.

Song, infielder surcoreano de 29 años que firmó con los Padres en diciembre, se fue de 4-2 con dos carreras anotadas y dos impulsadas.

El dominicano Miguel Andújar conectó sencillo, doble y triple y produjo una carrera. Bogaerts y Nick Castellanos impulsaron dos carreras cada uno.

Walker Buehler (2-2) permitió cuatro carreras y ponchó a cinco en 5 1/3 entradas por los Padres, que rompieron una racha de seis derrotas el lunes por la noche, al imponerse por 3-2. San Diego tiene marca de 40-23 contra San Francisco desde la temporada 2022.

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Logan Webb (2-4) permitió seis carreras y siete hits en cuatro entradas por los Gigantes.

El venezolano Jesús Rodríguez conectó un jonrón e impulsó dos carreras por San Francisco. El receptor de 24 años, que se fue de 4-0 en su debut en las Grandes Ligas el lunes, consiguió su primer hit en la segunda entrada con un sencillo impulsor y pegó un cuadrangular solitario en la séptima.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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