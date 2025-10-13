Packers superan intento de remontada de Flacco y vencen 27-18 a Bengals

Josh Jacobs corrió para dos touchdowns y los Packers de Green Bay resistieron el domingo para lograr una victoria de 27-18 en el debut de Joe Flacco con los Bengals de Cininnati.

Jacobs tuvo una carrera de touchdown de tres yardas en el segundo cuarto y abrió el cuarto anotando en una carrera de 14 yardas por el centro. Jordan Love completó 19 de 26 pases para 259 yardas con una intercepción y un pase de touchdown de 19 yardas a Tucker Kraft.

Lucas Havrisik aseguró la victoria al hacer el segundo de sus dos goles de campo, uno de 39 yardas con 1:52 restantes. Havrisik también pateó uno de 43 yardas un día después de firmar con los Packers tras la lesión del pateador habitual Brandon McManus.

La última esperanza de Cincinnati se desvaneció cuando Evan McPherson falló a la derecha en un intento de 56 yardas con 41 segundos por jugar. McPherson también hizo un gol de campo de 45 yardas y se quedó muy corto en lo que habría sido un récord de la NFL de 67 yardas para terminar la primera mitad.

El veterano de 40 años, Flacco, completó 29 de 45 pases para 219 yardas y dos touchdowns, pero los Bengals perdieron su cuarto juego consecutivo.

Flacco se convirtió en el octavo QB desde al menos 1950 en enfrentarse al mismo oponente dos veces en una temporada mientras jugaba para dos equipos diferentes.

