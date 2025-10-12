Harbaugh descarta cambios de coaches mientras los Ravens llegan tambaleantes a su semana de descanso

Este fue prácticamente el peor escenario posible cuando Baltimore comenzó la temporada con un calendario tan difícil.

De hecho, podría ser peor que el peor de los escenarios.

Los Ravens entran en su semana de descanso con un impensable récord de 1-5 después de una derrota por 17-3 ante los Rams de Los Ángeles el domingo.

Aunque Baltimore ha sido diezmado en ocasiones por las lesiones —el quarterback estrella Lamar Jackson se ha perdido los dos últimos partidos—, la situación general es lo suficientemente mala como para que se le preguntara al entrenador John Harbaugh sobre la posibilidad de cambios en su staff de entrenadores durante la próxima semana de descanso.

“No tengo realmente planes de hacer eso. No creo que haya un movimiento obvio que nos haga mejores", dijo Harbaugh. “Aprecio que lo preguntes. Es una pregunta difícil. No sé por qué siempre surge, realmente. Supongo que tal vez es parte de esto. Pero amo a nuestros muchachos, trabajan duro. Y creo que están haciendo un buen trabajo”.

Los primeros seis partidos de Baltimore esta temporada incluyeron enfrentamientos con cinco campeones divisionales de 2024. Los Ravens perdieron todos ellos.

La seguridad laboral del coordinador defensivo Zach Orr ha sido un gran tema en Baltimore, pero los Ravens finalmente mostraron signos de vida en ese lado del balón, manteniendo a un oponente por debajo de 37 puntos por solo la segunda vez esta temporada. Baltimore finalmente dio algo de ayuda a su defensiva al poseer el balón durante 37:55, pero la ofensiva solo produjo tres puntos.

Liderados por Derrick Henry, los Ravens corrieron para 179 yardas, pero no pudieron conseguir una yarda difícil cuando la necesitaban. Al final del segundo cuarto, enfrentando un segundo y gol desde la uno con el marcador empatado a tres, Baltimore intentó dos jugadas consecutivas de empuje y ambas fueron detenidas. Henry fue detenido luego en cuarta oportunidad.

“Todos sabemos que tenemos que ser mejores y llevar el balón a la zona de anotación desde la yarda uno”, dijo Henry. “Eso es inaceptable de nuestra parte”.

En la segunda mitad, los problemas de toda la temporada de Baltimore con la seguridad del balón surgieron nuevamente cuando el receptor Zay Flowers estuvo involucrado en un par de balones sueltos. Uno fue suyo, y el otro se le atribuyó al mariscal de campo Cooper Rush en un intercambio.

Suponiendo que Jackson pueda regresar después de la fecha libre, hay tiempo suficiente para que Baltimore se recupere, pero el agujero en el que los Ravens se han metido es difícil de creer.

“Todos aquí están en la NFL porque merecen estar en el campo. Así que no tener a Lamar no puede ser una excusa para no ganar”, dijo el receptor DeAndre Hopkins. “Pero sí muestra lo importante que es para este equipo”.

