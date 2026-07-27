Packers optaron por continuidad sobre caos al extender a LaFleur, Gutekunst y Ball, dice Ed Policy

La decisión de mantener al entrenador de los Packers de Green Bay, Matt LaFleur, y al gerente general, Brian Gutekunst, tras un desplome al final de la temporada fue una cuestión de elegir la continuidad por encima del caos, afirmó el lunes el presidente y director ejecutivo Ed Policy.

LaFleur, Gutekunst y el vicepresidente ejecutivo/director de operaciones de fútbol americano, Russ Ball, recibieron extensiones de contrato después de que la temporada 2025 de los Packers terminara con cinco derrotas consecutivas, incluida una caída por 31-27 como visitantes ante los Bears de Chicago en la ronda de comodines de los playoffs de la Conferencia Nacional.

Los Packers terminaron 9-8-1 y consiguieron su tercera clasificación consecutiva a la postemporada, aunque han sido el séptimo y último sembrado de playoffs de la NFC en cada una de esas campañas. No han ganado un partido de playoffs en los últimos dos años.

“Hubo 10 vacantes de entrenador en jefe en toda la liga en esta pasada temporada baja, y eso provocó una enorme cantidad de caos en muchas otras organizaciones”, señaló Policy durante la reunión anual de accionistas de la única franquicia de la NFL de propiedad pública. “Creo que los jugadores, y especialmente los quarterbacks, en equipos con nivel de campeonato, se desarrollan mejor en un entorno de continuidad — no de caos”.

Green Bay tenía marca de 9-3-1 y ganaba en Denver en la segunda mitad el diciembre pasado cuando el ala defensiva All-Pro Micah Parsons se rompió el ligamento cruzado anterior, una lesión que lo dejó fuera por el resto de esa temporada y retrasará el inicio de su temporada 2026. Los Packers no volvieron a ganar y cerraron la campaña desperdiciando una ventaja de 21-3 en Chicago.

“Al pasar la página hacia 2026, reconocemos lo cerca que estamos de convertirnos en el equipo que esperamos ser”, expresó Gutekunst en la reunión de accionistas. “Pero, al mismo tiempo, no nos hacemos ilusiones sobre las áreas en las que debemos mejorar. Cerrar los partidos, mantener la compostura en momentos críticos y jugar de manera constante nuestro mejor fútbol cuando más importa será esencial”.

La mala racha final de los Packers alimentó especulaciones sobre el futuro de LaFleur y Gutekunst, cuyos contratos estaban programados para expirar después de la temporada 2026.

Policy había dicho el año pasado que preferiría que no iniciaran una temporada con solo un año restante en sus contratos por los problemas que un escenario así podría generar, por lo que un despido o una extensión parecían los desenlaces más probables. Policy se inclinó por lo segundo.

“Conozco a Russ Ball desde hace 25 años”, comentó Policy. “He trabajado con Brian durante 14 años. He trabajado muy de cerca con Matt durante las últimas siete temporadas. Confío enormemente en ellos y en su capacidad para ponernos en posición de competir por campeonatos”.

LaFleur tiene un récord de 76-40-1 en temporada regular en siete campañas y llevó a los Packers a los playoffs en todos esos años salvo uno. Tiene marca de 3-6 en la postemporada y no ha llegado al Super Bowl.

“Su trabajo con los quarterbacks ha sido excepcional”, afirmó Policy. “Ese es, obviamente, un rol muy crítico en nuestro deporte, pero sacó lo mejor de Aaron Rodgers, que ganó dos MVP consecutivos, y pasó a desarrollar a Jordan Love hasta convertirlo en una estrella en ascenso, a desarrollar a Malik Willis como un colaborador muy valioso para nuestro equipo y un probable titular para los Dolphins de Miami”.

Los Packers tendrán algunas caras nuevas en su cuerpo de coaches al abrir el campamento de entrenamiento esta semana. El exentrenador en jefe de los Cardinals de Arizona, Jonathan Gannon, fue contratado como coordinador defensivo después de que Jeff Hafley se marchara para convertirse en entrenador en jefe de los Dolphins de Miami. El nuevo coordinador de equipos especiales, Cam Achord, reemplaza a Rich Bisaccia, quien se fue para desempeñar el mismo cargo en Clemson.

Durante la reunión de accionistas, Policy volvió a hablar sobre estrategias de largo plazo que los Packers podrían utilizar para seguir siendo competitivos en lo financiero frente a las franquicias de la NFL que tienen una estructura de propiedad más convencional. Había delineado ese plan el viernes al detallar los ingresos y gastos anuales de los Packers.

Pero hay un límite respecto a hasta dónde llegarán los Packers en ese sentido. Policy recibió la mayor ovación del día cuando reiteró que el equipo no venderá los derechos de nombre de Lambeau Field.

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