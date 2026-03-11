Otras 2 integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán reciben asilo en Australia

Dos integrantes más de la selección femenina de fútbol de Irán recibieron asilo en Australia antes de que sus compañeras abandonaran el país, informó el miércoles el ministro australiano de Asuntos Internos, Tony Burke.

Con ello, asciende a siete el número de mujeres a las que se les concedieron visados humanitarios en Australia, después de que cinco jugadoras iraníes solicitaron asilo, explicó Burke a la prensa en Canberra. En ese grupo posterior, una era jugadora y la otra integrante del personal de la selección, y ambas pidieron asilo antes de que sus compañeras fueran trasladadas al aeropuerto.

La salida del resto del equipo desde Sydney para regresar a Irán se produjo en medio de protestas tensas en el hotel de la delegación y en el aeropuerto. Iraníes-australianos intentaron impedir que las mujeres abandonaran el país, al citar temores por su seguridad en Irán.

El vuelo despegó el martes por la noche.

Mujeres recibieron oferta de asilo mientras partían

El equipo llegó a Australia para la Copa Asiática Femenina el mes pasado, antes de que comenzara la guerra de Irán el 28 de febrero. La selección quedó eliminada del torneo durante el fin de semana y enfrentaba la perspectiva de regresar a un país que es blanco de bombardeos.

El gobierno de Australia reveló el miércoles sus intentos finales para garantizar que cada integrante del equipo pudiera considerar una oferta de asilo. Burke señaló que, a medida que las mujeres pasaban por el control fronterizo, fueron apartadas de manera individual para hablar con funcionarios australianos e intérpretes, sin acompañantes presentes.

“Australia hizo la oferta porque estamos muy impresionados por estas mujeres como personas”, manifestó. “La opción que dio Australia, la opción de que funcionarios del gobierno se planten frente a ti y te digan que depende de ti, es una opción a la que toda persona debería tener derecho”.

Algunas mujeres llamaron a sus familias en Irán para hablar sobre la oferta, añadió Burke, pero ninguna otra integrante de la delegación decidió quedarse en Australia.

“Todo consistía en garantizar la dignidad de esas personas para que pudieran tomar una decisión”, expresó. “No podíamos quitar la presión del contexto para estas personas, de lo que pudiera habérseles dicho de antemano, de qué presiones pudieran haber sentido que existían sobre otros familiares”.

Quienes solicitaron asilo recibieron visados humanitarios temporales, que conducirían a la residencia permanente en Australia, indicó Burke. Agregó que a algunas personas de la delegación no se les ofrecieron visados porque tenían vínculos con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán.

El destino del equipo atrajo la atención nacional

El equipo iraní ganó simpatías en Australia durante el torneo. Grupos iraníes en Australia habían instado al gobierno a frenar la salida de las mujeres después de que la selección recibió amplia cobertura noticiosa en Australia cuando las jugadoras no cantaron el himno iraní antes de su primer partido.

Las jugadoras no explicaron públicamente por qué no cantaron. Más tarde saludaron y cantaron el himno antes de sus otros encuentros.

Durante el torneo, las mujeres en su mayoría declinaron comentar sobre la situación en su país y no hicieron declaraciones políticas.

“Cuando esas jugadoras guardaron silencio al inicio de su primer partido en Australia, ese silencio se escuchó como un rugido en todo el mundo”, afirmó Burke. “Respondimos diciendo: la invitación está ahí. En Australia pueden estar a salvo”.

No estaba claro exactamente cuántas personas integraban la delegación, pero una lista oficial del plantel nombraba a 26 jugadoras, además del cuerpo técnico y otro personal. Burke rechazó las sugerencias de que los funcionarios australianos deberían haber hecho más para impedir la salida de las mujeres.

“El objetivo de Australia aquí no era obligar a la gente a tomar una decisión en particular”, sostuvo. “No somos ese tipo de nación”.

El ministro dijo que había visto imágenes ampliamente difundidas que parecían mostrar a una mujer llevada de la mano por sus compañeras desde el hotel del equipo en la Gold Coast de Queensland hasta su autobús. Burke indicó que la policía local debía determinar si ello constituía coerción.

Irán critica los comentarios de Trump

"Irán recibe a sus hijos con los brazos abiertos y el gobierno garantiza su seguridad”, declaró el martes el primer vicepresidente de ese país, Mohammad Reza Aref. “Nadie tiene derecho a interferir en los asuntos familiares de la nación iraní y desempeñar el papel de una niñera que es más cariñosa que una madre”.

La situación del equipo había atraído atención internacional, incluida la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó el lunes al gobierno australiano por no ofrecer asilo a las mujeres. El martes se supo que ya se estaban desarrollando en privado conversaciones entre funcionarios australianos y algunas de las mujeres.

La televisión estatal iraní señaló que la federación de fútbol del país había pedido a los organismos internacionales del este deporte que revisaran lo que calificó como la “interferencia política directa de Trump en el fútbol”, y advirtió que esos comentarios podrían perturbar el Mundial de 2026.

___

Graham-McLay informó desde Wellington, Nueva Zelanda.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes