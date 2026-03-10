Arozarena lanza diatriba vulgar contra Cal Raleigh tras desaire en saludo del Clásico

Randy Arozarena tuvo palabras vulgares para su compañero de Seattle Cal Raleigh después de que lo dejara con la mano extendida en el Clásico Mundial de béisbol.

Arozarena, el jardinero dos veces All-Star, arremetió contra Raleigh después de que el receptor de Estados Unidos no aceptara un apretón de manos antes de un turno al bate en la victoria de los estadounidenses por 5-3 sobre México la noche del lunes.

Al hablar en español con el periodista mexicano Luis Gilbert, Arozarena afirmó que Raleigh “primero que dé gracias a Dios que tiene buenos papás, bien educados", y contó que recientemente los abrazó durante un saludo amistoso en el hotel del equipo.

Luego usó jerga obscena cubana y mexicana para insultar a Raleigh antes de pasar al inglés y decir que Raleigh podía meterse su “good to see you” por el trasero. Arozarena nació en Cuba, pero desertó a México para perseguir una carrera en las Grandes Ligas.

Arozarena se había agachado para saludar a Raleigh, que estaba en cuclillas como receptor en el plato, y Raleigh se negó a devolverle la mano. Raleigh pareció decirle algo a Arozarena durante el intercambio en el plato que pudo haber provocado al astro mexicano.

Arozarena pareció estar visiblemente molesto con Raleigh, aunque no estaba del todo claro si solo se estaba divirtiendo a costa de sus compañeros. Ambos han sido compañeros desde que Arozarena fue traspasado de Tampa Bay a Seattle durante la temporada de 2024.

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras y Roman Anthony añadió un batazo de tres carreras en un gran tercer inning para conducir a Estados Unidos a la victoria. Estados Unidos quedó con marca de 3-0 y se medirá con Italia (2-0) el martes por la noche, con la intención de asegurar un lugar en los cuartos de final en Houston este fin de semana.

Jarren Duran pegó dos jonrones por México (2-1), que enfrentará a Italia el miércoles por la noche en el último juego del Grupo B.



