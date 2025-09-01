Osaka vence a Gauff en el US Open y avanza cuartos de final de un major por primera vez desde 2021

Naomi Osaka eliminó el lunes a Coco Gauff 6-3, 6-2 en el Abierto de Estados Unidos con un tenis mucho más confiado y consistente para alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en cuatro años y medio.

La número 23 del ranking fue mejor en todo momento que Gauff, número 3 del mundo, cuyos repetidos errores realmente marcaron la diferencia en el estadio Arthur Ashe.

Osaka es una jugadora de 27 años que nació en Japón y se mudó a Estados Unidos con su familia a los tres años. Ha ganado cuatro campeonatos en majors, todos en canchas dura, incluyendo dos veces en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020.

Gauff, de 21 años, posee dos trofeos de Grand Slam. El primero llegó en Flushing Meadows en 2023 y el segundo en el Abierto de Francia en junio de este año.

Pero Gauff comenzó nerviosa. Y aunque su servició estuvo bien, otros golpes le causaron problema. Terminó con 33 errores no forzados, muy por encima de los 12 de Osaka.

Tratando de rehacer su servicio durante este torneo con la ayuda del experto en biomecánica Gavin MacMillan, Gauff fue quebrada desde el principio y llegó a estar 2-0 después de solo cinco minutos, perdiendo ocho de los primeros nueve puntos mientras cometía cinco errores no forzados.

Ya sea porque así lo dictaba la estrategia previa al partido o por cómo se desarrolló al inicio, Gauff aumentó la velocidad en su segundo juego de servicio. Los resultados fueron impecables. Acertó sus primeros cuatro servicios —cada uno superando las 110 mph, con un máximo de 115 mph— y mantuvo el juego en cero con un par de aces y un par de ganadores de saque.

Pero la diferencia fue que Osaka utilizó su gran derecha, su mejor golpe, para atacar los derechazos de Gauff, su peor golpe, y funcionó de maravilla. Al final del primer set, Gauff había cometido 16 errores no forzados y Osaka solo cinco.

Osaka se golpeaba el muslo izquierdo entre puntos y repetidamente se decía a sí misma: "¡Vamos! ¡Vamos!"

Ese lenguaje corporal positivo contrastaba bastante con el de Gauff.

