Myles Garrett de Browns busca récord de capturas en una temporada ante Josh Allen de Bills

Josh Allen ha sido comparado con Brett Favre, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, debido a su fuerza de brazo y su capacidad para correr con el balón a pesar de los altos riesgos ocasionales.

Myles Garrett espera que Allen tenga otra similitud con Favre, quien al ser derribado hace casi un cuarto de siglo permitió que su captor estableciera un récord.

Garrett, All-Pro de los Browns de Cleveland llega al encuentro del domingo contra los Bills de Buffalo con 21 capturas y media. Necesita una y media más para superar a Michael Strahan, miembro del Salón de la Fama, y a T.J. Watt de Pittsburgh.

Ambos comparten el récord de más capturas en una temporada.

Garrett, quien ha registrado al menos una captura en ocho duelos consecutivos, dijo el viernes que sería especial si el récord se lograra contra el actual Jugador Más Valioso de la NFL.

“Absolutamente. Quiero decir, él es de esos tipos sobre quienes presumirías que venciste dentro de unos años”, dijo Garrett. "Creo que es una comparación un poco divertida porque esos tipos tienen estilos similares, y, ya sabes, Mike y yo hemos sido comparados antes, pero, sí, significaría mucho enfrentarlo. El tipo es increíble y lo que puede hacer en la posición de quarterback y con el balón, en general. No hay nadie como él, así que será un enfrentamiento divertido."

Strahan superó la marca de 22 capturas establecida en 1984 por Mark Gastineau. El récord llegó al final del último cuarto de la temporada 2001 de los Giants contra Green Bay. Favre se dejó caer al suelo mientras Strahan se acercaba para establecer la marca.

Watt empató el récord durante el último encuentro de 2021 en Baltimore al derribar al quarterback de los Ravens, Tyler Huntley. Las capturas se convirtieron en una estadística oficial de la NFL en 1982.

Allen ya está en la lista como uno de los 51 jugadores a quienes Garrett ha capturado en su carrera de nueve años. Los dos se han enfrentado un par de veces —Garrett consiguió una captura durante un encuentro en 2022.

Allen dijo el miércoles que no había pensado en ser el quarterback que le daría a Garrett el récord.

"Me gustan los videos destacados, pero no me gusta ser parte de los videos destacados de otras personas", añadió Allen. "Él puede vencerte con velocidad y poder. Quiero decir, es simplemente un jugador completo de fútbol americano.

Según Next Gen Stats, Garrett ha convertido el 33,6% de sus presiones en capturas, la segunda proporción más alta por parte de un defensor con al menos 50 presiones desde 2018. El índice de presión a captura de Watt fue del 34,6% en 2021, cuando empató la marca de Strahan.

Garrett está promediando una captura cada 17,3 presiones de pase. A un ritmo de una captura y media por partido podría terminar la temporada con 26, una más que el objetivo que estableció al comienzo de la temporada y que tiene escrito en la cinta de su muñeca derecha.

Garrett se ha alineado en el borde derecho en el 81,5% de sus jugadas, con 17 capturas y media en esa colocación. El tackle izquierdo de Buffalo, Dion Dawkins, ha permitido cuatro capturas esta temporada y su tasa de presión permitida del 7,7% es la décima más baja entre los tackles izquierdos.

Dawkins pareció preparado para el desafío cuando apareció en el podcast "Bussin’ With The Boys", presentado por los exjugadores de la NFL Will Compton y Taylor Lewan.

"Partidos como éste muestran quién eres y qué tipo de jugador eres. Tenemos un esquema y un plan en marcha. Esperamos que el plan se ejecute al más alto nivel porque Myles viene por ese título de capturas y yo estoy aquí para detenerlo", señaló Dawkins sobre el enfrentamiento.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes