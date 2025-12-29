Orioles firman de vuelta al agente libre Zach Eflin con contrato de diez millones por uno año

Los Orioles de Baltimore están trayendo de vuelta al lanzador derecho Zach Eflin con un contrato de un año por diez millones de dólares.

Los Orioles adquirieron a Eflin en un intercambio con Tampa Bay durante la temporada 2024, y lanzó bien hacia el final de ese año, pero tuvo un récord de 6-5 con una efectividad de 5.93 durante un 2025 plagado de lesiones. Con los Orioles encaminándose a terminar en último lugar, Eflin parecía un candidato para ser intercambiado en julio, pero justo antes de la fecha límite ingresó a la lista de lesionados por problemas de espalda, y finalmente fue descartado para la campaña.

Después de convertirse en agente libre, Eflin, de 31 años, regresa a los Orioles. Está programado para recibir cinco millones en 2026, además de un bono por firmar de tres millones. Su contrato también incluye una opción mutua de 25 millones para 2027 o una rescisión de dos millones.

Además, el precio de la opción de Eflin y su rescisión aumentarían dependiendo de cuántas aperturas haga en la próxima temporada: un millón por 15 aperturas, 1,5 millones por 20 y 2,5 millones por 25. Dado que las opciones mutuas casi nunca se ejercen, podría ganar hasta 15 millones por una temporada.

Baltimore ha estado activo después de una decepcionante temporada 2025, firmando al toletero Pete Alonso y al relevista Ryan Helsley y realizando intercambios por el relevista Andrew Kittredge, el jardinero Taylor Ward y el lanzador derecho Shane Baz.

___

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes