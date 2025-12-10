Orioles acuerdan contrato de 155 millones por 5 años con Pete Alonso, según fuente de AP

Los Orioles de Baltimore acordaron un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con el toletero Pete Alonso, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente al reconocimiento médico.

Se trata de una adquisición de impacto para un equipo de Baltimore que prometió ser agresivo tras terminar en último lugar de la División Este de la Liga Americana.

Alonso bateó para .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas este año para los Mets de Nueva York, registrando un OPS de .871, el más alto desde que conectó 53 jonrones como novato en 2019.

Alonso, quien cumplió 31 años el domingo, conectó 264 jonrones en siete temporadas con los Mets. Ha sido seleccionado cinco veces como All-Star, incluyendo cada una de las últimas cuatro campañas.

Apodado como el “Oso Polar”, Alonso se convirtió en un favorito de los fanáticos en el Citi Field tras surgir en la organización de los Mets. Fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2019, cuando bateó para .260 con 53 jonrones —un récord para un novato— y 120 carreras impulsadas. Tuvo un récord personal de 131 carreras impulsadas en 2022.

Alonso bateó un mínimo de carrera de .217 en 2023 al batear para 46 jonrones con 118 remocadas. Bateó para .240 con 34 jonrones y 88 carreras impulsadas en 2024.

Después de un mercado de agentes libres apático el invierno pasado, Alonso firmó un contrato de dos años y 54 millones de dólares para quedarse con los Mets, pero optó por no continuar el último año del acuerdo.

Alonso se reunió con equipos en las reuniones de invierno en Orlando, Florida.

"Pete vive en Tampa, hace bastante calor allí", dijo su agente, Scott Boras, el martes. “Así que el vórtice polar del año pasado se ha descongelado un poco. Así que el mercado anterior —ese mercado bajista anterior está agotado”.

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

