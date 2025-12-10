Kirk Cousins y Falcons buscan estropear los planes de Baker Mayfield y Buccaneers

Se suponía que los Falcons de Atlanta serían los principales rivales de los Buccaneers de Tampa Bay por el título de la NFC Sur.

En cambio, se han reducido a jugar un papel de aguafiestas.

Kirk Cousins y los Falcons (4-9) visitan a Baker Mayfield y los Buccaneers (7-6) el jueves por la noche con mucho en juego para el equipo local.

Los Bucs se encaminaban a un quinto campeonato de división consecutivo antes de entrar en una mala racha. Regresaron de una semana de descanso con marca de 6-2 y apuntaban a obtener un puesto de cabeza de serie en la segunda mitad.

Pero apenas han lucido como un equipo que siquiera merece estar en los playoffs. Los Bucs perdieron tres juegos consecutivos contra equipos con saldo favorable de victorias y derrotas, apenas lograron vencer a los humildes Cardinals y luego perdieron en casa contra los desastrosos Saints.

Están empatados con Carolina en el primer lugar de la división y jugarán contra los Panthers dos veces en las próximas tres semanas. Primero, tienen que encargarse de un equipo que busca arruinar su temporada.

"Nunca quieres estar en esta posición", dijo el entrenador de los Falcons, Raheem Morris, sobre ser eliminado de la contienda por los playoffs. “Pero realmente, el trabajo es salir y jugar el papel de aguafiestas ahora mismo”.

Los Buccaneers controlan sus esperanzas de playoffs. Si ganan sus próximos tres juegos, asegurarán la corona de la división antes de un enfrentamiento en la Semana 18 contra los Panthers.

"Es esa mentalidad de playoffs", dijo Mayfield. “Estamos jugando contra un oponente divisional, no les gustaría nada más que vencernos y arruinar nuestras posibilidades. Así que entras esperando: '¿Realmente tienen mucho en juego? Sí, porque están tratando de sacarnos de los playoffs'. Así que esa es la mentalidad”.

El turno de Kirk

Cousins venció a los Buccaneers dos veces la temporada pasada en su primer año con Atlanta. Lanzó para 785 yardas, ocho touchdowns y solo una intercepción. Tuvo 509 yardas por pase contra ellos en una de las victorias. Michael Penix Jr. comenzó en la Semana 1 cuando los Bucs vencieron a Atlanta por 23-20.

Cousins regresó a la alineación después de que Penix sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su temporada. El quarteback, que ha sido seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl, tiene un récord de 1-3 en cuatro inicios con tres touchdowns, tres intercepciones y un índice de pasador de 76.5.

"No lo considero un mariscal de campo suplente, lo considero un titular, y lo ha sido durante mucho tiempo", dijo el entrenador de los Bucs, Todd Bowles.

Apreciando a Baker

Mayfield ha tenido dificultades las últimas cuatro semanas mientras lidia con lesiones, incluida una distensión en el hombro izquierdo que lo obligó a perderse la segunda mitad de una derrota ante los Rams el mes pasado. Pero el coordinador defensivo de los Falcons, Jeff Ulbrich, espera ver al hombre que fue candidato a MVP durante la primera mitad de la temporada.

"Es Houdini, sabes, lo ves contra algunas de las mejores líneas defensivas de esta liga, y sientes que está acorralado, capturado, y de repente, no solo sale de las situaciones más imposibles, sino que luego hace una jugada", dijo Ulbrich. "Así que es simplemente, es tan bueno como he visto en mucho, mucho tiempo, en cuanto al competidor que es, la dureza que demuestra".

Deteniendo a Bijan

El dinámico corredor de los Falcons, Bijan Robinson, lidera la NFL con 1.683 yardas desde la línea de golpeo. Tiene 1.081 yardas por tierra. Liderados por el tackle nariz Vita Vea, los Bucs son novenos contra la carrera. Sin embargo, permitieron 136 yardas a Jahmyr Gibbs en la Semana 7 y 147 a TreVeyon Henderson en la 10.

El máximo de Robinson en cinco juegos contra Tampa Bay es de 63 yardas. Está promediando 3.nueve yardas por acarreo contra ellos.

___

La escritora de deportes de AP, Maura Carey, contribuyó a este despacho.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes